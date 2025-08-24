مأرب برس يستعرض سردا تاريخًا لأهم ملامح تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأبرز محطاته التاريخية في ذكرى تأسيسه 43

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - علي محمود يامن

في الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، الذي تشكل بإرادة وطنية يمنية خالصة، يستعرض موقع مأرب برس سردا تاريخًا لأهم ملامح التأسيس في الآتي:

* 27 مايو 1980: صدور القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1980م الخاص بـ "مشروع صياغة الميثاق الوطني". أشارت ديباجة القرار إلى الحاجة لوجود إطار فكري وطني متكامل، يقوم على أساس الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتكريس الوحدة الوطنية، وبناء مجتمع تظلله الديمقراطية وتسوده العدالة والمساواة ويعمه الرخاء والازدهار. ونص القرار على تشكيل لجنة للحوار الوطني من (إحدى وخمسين عضوًا) لتقصي آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول مجمل القضايا الأساسية التي تهم الوطن من خلال مشروع الميثاق الوطني.

* 21 يونيو 1980: لجنة الحوار الوطني تعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس الجمهورية. تم تشكيل اللجان الداخلية للجنة الحوار الوطني وهي:

* لجنة تنظيم الحوار.

* اللجنة الاقتصادية والسياسية.

* اللجنة الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

* لجنة فرز وتبويب الآراء.

* لجنة الصياغة.

كما تم إقرار اللائحة الداخلية وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الخمس.

