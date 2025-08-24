مأرب برس يستعرض سردا تاريخًا لأهم ملامح تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأبرز محطاته التاريخية في ذكرى تأسيسه 43 عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب العاصمة (صور) مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات والأيام القادمة وتنشر أرقام للطوارئ وفاة نحو 15 شخصًا بسبب السيول والأمطار وحوادث الغرق في اليمن خلال يومين اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة
هزت انفجارات عنيفة، قبل قليل العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية (الإسرائيلية).
وأشارت مصادر محلية لمأرب برس الى استهداف منطقة النهدين ومواقع اخرى جنوب وغرب العاصمة، وقد شوهدت أعمدت الدخان تتصاعد بعد الغارات.
هذا ونقلت رويترز عن مصادر محلية إن قصف إسرائيلي استهدف منطقة المجمع الرئاسي (النهدين) جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ومنشآت صاروخية.
وسائل إعلام حوثية تحدثت عن عدوان إسرائيلي في صنعاء، بينما أكدت القنوات الإسرائيلية 13 و14 بدء سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ هجمات في اليمن.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن الغارات طالت 50 هدفا للحوثيين، في صنعاء، وإن المقاتلات غادرت المجال الجوي اليمني.
جماعة الحوثي قالت ان العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط بشارع الستين، ومحطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.
القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم.
بدورها كشفت القناة 15 الإسرائيلية ان أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت بالهجوم على صنعاء وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة.
وأعلن جيش الإحتلال انتهاء الهجوم على اليمن بعد تنفيذه سلسلة غارات في صنعاء، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا.