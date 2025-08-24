مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاقه وحتى 22 أغسطس الجاري، من نزع 511.355 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح القصيبي، في بيان نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نجحت في إزالة 349.161 ذخيرة غير منفجرة، و 8265 عبوة ناسفة، إلى جانب 147.089 لغماً مضاداً للدبابات، و 6840 لغماً مضاداً للأفراد.

كما أشار مدير المشروع، إلى أن فرق مسام استطاعت منذ انطلاقتها وحتى التاريخ نفسه تطهير 69.500.524 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية..موضحاً أن هذه الجهود تسهم في حماية حياة المدنيين وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأوضحت غرفة عمليات مشروع "مسام" لنزع الألغام، أن فرقها الهندسية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من نزع 828 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 783 ذخيرة غير منفجرة، و42 لغماً مضاداً للدبابات، ولغمان مضادان للأفراد، إضافة إلى عبوة ناسفة واحدة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما نزعته الفرق منذ مطلع أغسطس الجاري وحتى 22 منه بلغ 3767 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 3607 ذخيرة غير منفجرة، و132 لغماً مضاداً للدبابات، و15 عبوة ناسفة، و13 لغماً مضاداً للأفراد..مؤكدة أن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة نفسها من تطهير مساحة تقدر بـ 805.643 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وزرعت المليشيات الحوثية، الالغام بعشوائية في مختلف المحافظات، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.