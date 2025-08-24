مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات والأيام القادمة وتنشر أرقام للطوارئ وفاة نحو 15 شخصًا بسبب السيول والأمطار وحوادث الغرق في اليمن خلال يومين اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة إحدى ليالي الجحيم.. قصف عنيف وتفجيرات ضخمة في جميع أنحاء قطاع غزة اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد إسقاط مسيرة أوكرانية
دعا أحمد علي عبدالله صالح، قيادات وأعضاء المؤتمر إلى الصبر والثبات، وقال إن ما يمرون به "سحابة صيف ستنقشع".
وبمناسبة الذكرى الـ 43 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي، قال نجل الرئيس الأسبق: ''تأتي ذكرى تأسيس المؤتمر هذا العام في ظل حملة شرسة وغير مبررة يتعرض لها الحزب وقياداته من قبل الحوثيين، كما حدث من اعتقالات طالت الأمين العام للحزب، غازي أحمد علي، ومدير مكتبه ومرافقيه، في ظل حملات اعلامية ممنهجة''.
وأضاف: ''هذه الممارسات تنسف جهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء''.
وأشار نجل صالح، إلى أن المؤتمر لن يقبل أي تدخلات في شؤونه الداخلية، وأن الحوثيين، لا يؤمنون بالشراكة الوطنية ولا بالحوار والتعددية.