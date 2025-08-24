أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعا أحمد علي عبدالله صالح، قيادات وأعضاء المؤتمر إلى الصبر والثبات، وقال إن ما يمرون به "سحابة صيف ستنقشع".

وبمناسبة الذكرى الـ 43 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي، قال نجل الرئيس الأسبق: ''تأتي ذكرى تأسيس المؤتمر هذا العام في ظل حملة شرسة وغير مبررة يتعرض لها الحزب وقياداته من قبل الحوثيين، كما حدث من اعتقالات طالت الأمين العام للحزب، غازي أحمد علي، ومدير مكتبه ومرافقيه، في ظل حملات اعلامية ممنهجة''.

وأضاف: ''هذه الممارسات تنسف جهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء''.

وأشار نجل صالح، إلى أن المؤتمر لن يقبل أي تدخلات في شؤونه الداخلية، وأن الحوثيين، لا يؤمنون بالشراكة الوطنية ولا بالحوار والتعددية.