مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات والأيام القادمة وتنشر أرقام للطوارئ وفاة نحو 15 شخصًا بسبب السيول والأمطار وحوادث الغرق في اليمن خلال يومين اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة إحدى ليالي الجحيم.. قصف عنيف وتفجيرات ضخمة في جميع أنحاء قطاع غزة اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد إسقاط مسيرة أوكرانية
أعلن محافظ عدن، أحمد لملس، مديرية البريقة منطقة منكوبة، جراء الأضرار الواسعة التي خلفتها السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي ضرب المدينة خلال الساعات الماضية.
وتفقد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد لملس، اليوم، ومعه مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، عدداً من الأسر والمناطق المتضررة جراء السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية.
واطلع لملس والشوبجي، على حجم الأضرار التي خلفتها السيول في منازل المواطنين والبنى التحتية..مستمعاً إلى شكاوى ومعاناة الأهالي.. مؤكداً أن السلطة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة ستعمل على تقديم المعالجات العاجلة، وتكثيف جهود الإغاثة والإيواء للمتضررين.
وأكد محافظ عدن، أن مديرية البريقة تُعد منطقة منكوبة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.. مناشداً المنظمات المحلية والدولية سرعة التدخل لمساندة جهود السلطة المحلية في مساعدة المواطنين وتعزيز عمليات الإغاثة الطارئة.
وشدد لملس، على ضرورة رفع جاهزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، ومضاعفة الجهود الميدانية لاحتواء الأضرار والتقليل من آثار الكارثة.. مشيراً إلى أن الأولوية تتطلب حماية الأرواح ومساعدة الأسر المنكوبة.