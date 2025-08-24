إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

أعلن محافظ عدن، أحمد لملس، مديرية البريقة منطقة منكوبة، جراء الأضرار الواسعة التي خلفتها السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي ضرب المدينة خلال الساعات الماضية.

وتفقد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد لملس، اليوم، ومعه مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، عدداً من الأسر والمناطق المتضررة جراء السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية.

واطلع لملس والشوبجي، على حجم الأضرار التي خلفتها السيول في منازل المواطنين والبنى التحتية..مستمعاً إلى شكاوى ومعاناة الأهالي.. مؤكداً أن السلطة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة ستعمل على تقديم المعالجات العاجلة، وتكثيف جهود الإغاثة والإيواء للمتضررين.

وأكد محافظ عدن، أن مديرية البريقة تُعد منطقة منكوبة بفعل الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.. مناشداً المنظمات المحلية والدولية سرعة التدخل لمساندة جهود السلطة المحلية في مساعدة المواطنين وتعزيز عمليات الإغاثة الطارئة.

وشدد لملس، على ضرورة رفع جاهزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، ومضاعفة الجهود الميدانية لاحتواء الأضرار والتقليل من آثار الكارثة.. مشيراً إلى أن الأولوية تتطلب حماية الأرواح ومساعدة الأسر المنكوبة.