الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات والأيام القادمة وتنشر أرقام للطوارئ

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 351

حذّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، مساء السبت، من سيول جارفة قد تضرب عدداً من مديريات المحافظة خلال الساعات والأيام القادمة، استناداً إلى تنبيهات الأرصاد الجوية حول اضطرابات جوية وأمطار غزيرة.

ودعت الوحدة جميع الأسر النازحة المقيمة قرب مجاري السيول أو في مبانٍ قديمة مهددة بالانهيار إلى إخلاء منازلهم فوراً، ونقل ممتلكاتهم الثمينة إلى أماكن مرتفعة وآمنة بعيداً عن مسارات السيول.

كما شدّدت على تجنّب التجمهر لمشاهدة السيول أو تصويرها، وحذّرت من عبورها سيراً أو بالمركبات حتى لو كانت تبدو ضحلة، لما في ذلك من خطر كبير على الحياة بسبب التدفق المفاجئ للمياه.

ونصحت السكان بتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأسلاك المبتلة، مع قطع التيار الكهربائي عن المنازل لتجنّب مخاطر الصعق الكهربائي.

وللتواصل في حالات الطوارئ، خصصت الوحدة الأرقام التالية:

718129038 – 733194704 – 777574558.