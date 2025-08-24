مدير ''مسام'' لنزع الألغام يكشف عن احصائية بعمل الفرق الميدانية منذ انطلاق المشروع أحمد علي يوجه دعوة لأعضاء وقيادات حزب المؤتمر إعلان البريقة ''منطقة منكوبة'' في عدن الوحدة التنفيذية بمأرب تحذّر من سيول جارفة خلال الساعات والأيام القادمة وتنشر أرقام للطوارئ وفاة نحو 15 شخصًا بسبب السيول والأمطار وحوادث الغرق في اليمن خلال يومين اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة إحدى ليالي الجحيم.. قصف عنيف وتفجيرات ضخمة في جميع أنحاء قطاع غزة اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد إسقاط مسيرة أوكرانية
حذّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، مساء السبت، من سيول جارفة قد تضرب عدداً من مديريات المحافظة خلال الساعات والأيام القادمة، استناداً إلى تنبيهات الأرصاد الجوية حول اضطرابات جوية وأمطار غزيرة.
ودعت الوحدة جميع الأسر النازحة المقيمة قرب مجاري السيول أو في مبانٍ قديمة مهددة بالانهيار إلى إخلاء منازلهم فوراً، ونقل ممتلكاتهم الثمينة إلى أماكن مرتفعة وآمنة بعيداً عن مسارات السيول.
كما شدّدت على تجنّب التجمهر لمشاهدة السيول أو تصويرها، وحذّرت من عبورها سيراً أو بالمركبات حتى لو كانت تبدو ضحلة، لما في ذلك من خطر كبير على الحياة بسبب التدفق المفاجئ للمياه.
ونصحت السكان بتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأسلاك المبتلة، مع قطع التيار الكهربائي عن المنازل لتجنّب مخاطر الصعق الكهربائي.
وللتواصل في حالات الطوارئ، خصصت الوحدة الأرقام التالية:
718129038 – 733194704 – 777574558.