وفاة نحو 15 شخصًا بسبب السيول والأمطار وحوادث الغرق في اليمن خلال يومين

وصل عدد ضحايا السيول والأمطار في اليمن خلال يومي الجمعة والسبت، الماضيين إلى نحو 15 حالة وفاة، مع تدمير واسع في الممتلكات.

وتسببت الامطار الغزيرة بتهدم منزل أسرة فقيرة في قرية الخضراء بعزلة سواخ في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، ووفاة ثلاثة أطفال وإصابة والدهم أمس الأول.

أما في محافظة صعدة (شمال)، توفيت طفلة وأصيب 3 أطفال وامرأة مسنة نتيجة انهيار منزلهم بسبب الأمطار في عزلة غافرة بمديرية الظاهر.

وبالتزامن مع الامطار الغزيرة شهدت عدة محافظات، خلال الساعات الماضية، حالات وفاة غرقاً في أماكن متفرقة، بحسب ما أفادت به التقارير الأمنية.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، إن شابة تدعى (سمر عبدالله طاهرـ 28 عاماً) فارقت الحياة غرقاً في منطقة العزاعز بمحافظة تعز (جنوب غرب)، بعد سقوطها في سد مياه أثناء محاولتها غسل الملابس، حيث جرفتها المياه إلى قاع السد، وتم استخراج جثتها بواسطة غواصين.

وشهدت محافظة الحديدة ـ جوار مخيم الطيبلي بمديرية الخوخة ـ وفاة الطفل (يونس عبدالمجيد أحمد قروش ـ 9 سنوات) إثر سقوطه في حفرة مائية عميقة تابعة لمشروع الطاقة الشمسية امتلأت بمياه الأمطار، حيث تم انتشال جثته وتسليمها لذويه).

وفي شبوة توفي مواطن يدعى عبدالكريم المتاش، مع طفله، غرقًا بسيول الأمطار، بمنطقة أم عثيم بوادي بلحارث بمديرية عسيلان. وكان طفلين قد توفيا أمس الاول في منطقة الجدفرة بمديرية بيحان، لذات السبب.

وفي محافظة ذمار توفي طفل وعمه غرقاً في بركة ماء في منطقة ثوبان بمديرية الحدأ.

الطفل غرق الطفل أثناء السباحة ليحاول عمه إنقاذه غير أنه فارق الحياة بجواره.