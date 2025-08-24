اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- مأرب

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات السياسية لمواجهة التحديات واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مشدداً على أهمية التمسك بالمبادئ الوطنية والثبات على درب الجمهورية.

ووجه العرادة رسالة تهنئة لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، مؤكداً على دوره الوطني في مسيرة النضال والدفاع عن الجمهورية.

وقال إن ذكرى تأسيس المؤتمر تجسيد لمسيرة نضالية طويلة، وأشاد بمواقف الحزب وقياداته التي حافظت على مكتسبات الشعب اليمني وسعت لتحقيق تطلعاته، داعياً الجميع للعمل بروح الوحدة لمواجهة التحديات الراهنة.