اللواء سلطان العرادة يهنئ حزب المؤتمر بذكرى التأسيس ويدعو لتجاوز الخلافات واستعادة العاصمة صنعاء ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة إحدى ليالي الجحيم.. قصف عنيف وتفجيرات ضخمة في جميع أنحاء قطاع غزة اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد إسقاط مسيرة أوكرانية أزمة جوع حاد تهدد نصف اليمنيين بدءا من سبتمبر فضيحة مالية تهز العالم العربي.. البنك البريطاني في سويسرا يغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط بينهم سعوديين فضيحة مالية تهز العالم العربي.. البنك البريطاني المشهور يغلق حسابات 1000 من أثرياء الشرق الأوسط بينهم سعوديين عدن.. أمطار وكوارث سيول في الحسوة والبريقة ومناشدات عاجلة للتدخل الفاتيكان رسميًا ترقية أول كنيسة في تاريخ الجزيرة العربية
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات السياسية لمواجهة التحديات واستعادة العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مشدداً على أهمية التمسك بالمبادئ الوطنية والثبات على درب الجمهورية.
ووجه العرادة رسالة تهنئة لقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، مؤكداً على دوره الوطني في مسيرة النضال والدفاع عن الجمهورية.
وقال إن ذكرى تأسيس المؤتمر تجسيد لمسيرة نضالية طويلة، وأشاد بمواقف الحزب وقياداته التي حافظت على مكتسبات الشعب اليمني وسعت لتحقيق تطلعاته، داعياً الجميع للعمل بروح الوحدة لمواجهة التحديات الراهنة.