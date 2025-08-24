الفاشر تشتعل: حرب شوارع دامية وحصار يخنق المدينة

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 109

تواصلت المواجهات العنيفة في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، حيث تحولت شوارعها إلى ساحة حرب بين الجيش السوداني وحلفائه من القوات المشتركة من جهة، وقوات "الدعم السريع" من جهة أخرى.

واندلعت المعارك في عدة محاور، تخللها قصف مدفعي وانفجارات هزّت الأحياء السكنية ومطار المدينة، فيما لجأ الجيش لاستخدام عربات يدوية "درداقات" لحمل الأسلحة الثقيلة داخل الأزقة الضيقة لمواجهة الهجمات.

وبحسب شبكة أطباء السودان، استهدف "الدعم السريع" المستشفى الجنوبي، ما أسفر عن إصابة كوادر طبية ومرضى بينهم طفل وامرأة حامل، وسط انهيار شبه كامل للقطاع الصحي وخروج 90% من المستشفيات عن الخدمة.

الأمم المتحدة وثّقت مقتل 89 مدنياً خلال 10 أيام من بينهم نساء وأطفال، ووصفت الهجمات بأنها جرائم حرب ذات طابع عرقي. كما حذرت من كارثة إنسانية بعد عام كامل من الحصار، إذ يعتمد السكان على بقايا الفول السوداني كمصدر رئيس للغذاء.

في المقابل، تتواصل معارك أخرى في شمال كردفان، حيث يسعى الجيش لفتح طرق إمداد نحو دارفور، فيما تعتبر "الدعم السريع" المنطقة خط الدفاع الأخير عن معاقلها.

سياسياً، أدى وزيرا الصحة والثروة الحيوانية الجديدان اليمين أمام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، مؤكديْن دعمهما الكامل للجيش وحكومة إدريس "حكومة الأمل".