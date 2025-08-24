اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد إسقاط مسيرة أوكرانية

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 279

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا ضرورة عقد لقاءات بين كييف وموسكو، وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم مع الرئيسين الفرنسي والفنلندي، بحسب ما أفادت الرئاسة في بريتوريا.

اندلع حريق، اليوم الأحد، في محطة طاقة نووية روسية إثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.

وأفادت المحطة في بيان على "تيليغرام"، أن "الجهاز انفجر" فور اصطدامه بمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا، مما أدى إلى اندلاع حريق "أخمدته فرق الإطفاء".

وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيرة في الموقع، لكن جرى خفض إنتاج المحطة من الطاقة.

وأكدت المحطة أن "الخلفية الإشعاعية في الموقع الصناعي لمحطة كورسك للطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها لم تتغير، وهي تتوافق مع المستويات الطبيعية".

وتحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائماً من أخطار القتال حول المحطات النووية منذ شن روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتقع المحطة الروسية قرب الحدود الروسية - الأوكرانية في غرب مدينة كورسك، عاصمة المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 440 ألف نسمة.

وتسيطر روسيا الآن على نحو خمس أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار دعوات كييف والغرب لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

وكانت كييف أعلنت من قبل أن ضرباتها داخل روسيا تأتي رداً على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تعد حيوية للجهود العسكرية الروسية الشاملة.

وفي وقت سابق ذكرت قناة "رين تي في" التلفزيونية الروسية نقلاً عن المكتب الصحافي للمحطة أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة