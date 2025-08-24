أزمة جوع حاد تهدد نصف اليمنيين بدءا من سبتمبر

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -متابعات

حذرت الأمم المتحدة، أمس السبت، من اشتداد أزمة الجوع في اليمن ابتداء من سبتمبر (أيلول) مع استمرار النقص الحاد في التمويل خلال العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان على منصة "إكس"، إن "18 مليون شخص في اليمن، أو ما نسبته 52 في المئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون، سيواجهون جوعاً حاداً ابتداء من سبتمبر المقبل، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة".

وذكر أن 41 ألف شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى حد الكارثة/المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي).

وأشار المكتب إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصاً شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعاً.

ودعا المكتب إلى ضرورة توفير الدعم العاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، لا سيما في المناطق ذات الخطر العالي.

ويقول مكتب الأمم المتحدة في اليمن، إن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد خلال العام الجاري لا تزال تشهد نقصاً حاداً، إذ إن التمويل المُستلم حتى الآن، وعلى رغم مرور ثمانية أشهر، لا يُمثل سوى 17 في المئة فقط من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 2.48 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، الذي نشر في يونيو (حزيران)، إلى أن 5.5 مليون شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة)، فيما سيعاني نحو 12.6 مليون من تدهور غذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة)، خلال الفترة بين سبتمبر 2025 وفبراير (شباط) 2026.

وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف وتسببت في تشريد ملايين ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة وسط انهيار اقتصادي حاد، مما جعل نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية