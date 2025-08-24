عدن.. أمطار وكوارث سيول في الحسوة والبريقة ومناشدات عاجلة للتدخل الفاتيكان رسميًا ترقية أول كنيسة في تاريخ الجزيرة العربية قراصنة يستولون على بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل"! ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج تركيا تتخلى عن سياسات اقتصادية غير تقليدية بعد انهيار الليرة زوجة الرئيس أردوغان توجه رسالة خاصة إلى زوجة الرئيس ترامب بخصوص محنة أطفال غزة المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات في معسكر خارجي قبل تصفيات فيتنام الآسيوية مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لمواجهة الحوثيين محافظ حضرموت: أوقفنا الاحتجاجات... والحوثيون والقاعدة يحاولون إشعال المحافظة
كشفت سيول الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع عدن، خلال الساعات الماضية، عن هشاشة البنى التحتية للمدينة، وغياب المشاريع الحكومية لتصريف المياه.
وأعلنت السلطة المحلية، البريقة، مديرية منكوبة، داعية للتدخل العاجل.
وفي الحسوة، أظهرت الصور غرق المنطقة بسيول الأمطار التي غمرت المنازل.
ووجه مواطنون، في الحسوة، مناشدات عاجلة للسلطة المحلية وفرق الطوارئ للتدخل، لإنقاذ بعض الأسر العالقة، وتسهيل إجلاء المتضررين إلى مناطق آمنة، بعد الأمطار والسيول الكبيرة.