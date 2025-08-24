عدن.. أمطار وكوارث سيول في الحسوة والبريقة ومناشدات عاجلة للتدخل

الأحد 24 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

كشفت سيول الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع عدن، خلال الساعات الماضية، عن هشاشة البنى التحتية للمدينة، وغياب المشاريع الحكومية لتصريف المياه.

وأعلنت السلطة المحلية، البريقة، مديرية منكوبة، داعية للتدخل العاجل.

وفي الحسوة، أظهرت الصور غرق المنطقة بسيول الأمطار التي غمرت المنازل.

ووجه مواطنون، ‏في الحسوة، مناشدات عاجلة للسلطة المحلية وفرق الطوارئ للتدخل، لإنقاذ بعض الأسر العالقة، وتسهيل إجلاء المتضررين إلى مناطق آمنة، بعد الأمطار والسيول الكبيرة.