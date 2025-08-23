الفاتيكان رسميًا ترقية أول كنيسة في تاريخ الجزيرة العربية قراصنة يستولون على بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل"! ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج تركيا تتخلى عن سياسات اقتصادية غير تقليدية بعد انهيار الليرة زوجة الرئيس أردوغان توجه رسالة خاصة إلى زوجة الرئيس ترامب بخصوص محنة أطفال غزة المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات في معسكر خارجي قبل تصفيات فيتنام الآسيوية مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لمواجهة الحوثيين محافظ حضرموت: أوقفنا الاحتجاجات... والحوثيون والقاعدة يحاولون إشعال المحافظة سالم بن بريك يعود إلى عدن ويُطلع الرئيس على تقرير وإحاطة بشأن المنخفض الجوي والملف الإقتصاد
تعرض باير ليفركوزن لخسارة مفاجئة 2-1 على أرضه أمام هوفنهايم مستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت في أول مباراة يخوضها بقيادة مدربه الجديد إريك تن هاج في المسابقة.
ورغم التقدم 1-صفر، لم يقدم فريق المدرب الهولندي تن هاج الأداء المنتظر في مباراته الأولى بالدوري.
وتولى تن هاج المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو وشهد الفريق تغييرات بعد رحيل النجم فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وجوناثان تاه، وجرانيت تشاكا.
افتقر بطل الدوري الألماني لعام 2024 ووصيف بطل الموسم الماضي إلى الأفكار والدقة في الهجوم وغابت عنه الصلابة الدفاعية بعد رحيل تاه.
وأطلق تيم ليمبيرلي لاعب هوفنهايم تسديدة في القائم بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، لكن ليفركوزن افتتح التسجيل بضربة رأس لعبها جاريل كوانساه في الدقيقة السادسة.
لكن فيسنيك أصلاني أدرك التعادل في الدقيقة 25 بعد أن تغلب على حارس المرمى مارك فليكن وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أطلق ليمبيرلي تسديدة منخفضة من على بعد 22 مترا إلى داخل الشباك.
ولم يشكل ليفركوزن خطورة كبيرة على مرمى المنافس في الشوط الثاني حتى أطلق ناثان تيلا تسديدة قوية في الشباك من الخارج في الدقيقة 78.
وكان بايرن ميونخ حامل اللقب قد استهل مشواره في المسابقة أمس الجمعة بفوز ساحق 6-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج.