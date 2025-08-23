الفاتيكان رسميًا ترقية أول كنيسة في تاريخ الجزيرة العربية قراصنة يستولون على بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل"! ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج تركيا تتخلى عن سياسات اقتصادية غير تقليدية بعد انهيار الليرة زوجة الرئيس أردوغان توجه رسالة خاصة إلى زوجة الرئيس ترامب بخصوص محنة أطفال غزة المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات في معسكر خارجي قبل تصفيات فيتنام الآسيوية مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لمواجهة الحوثيين محافظ حضرموت: أوقفنا الاحتجاجات... والحوثيون والقاعدة يحاولون إشعال المحافظة سالم بن بريك يعود إلى عدن ويُطلع الرئيس على تقرير وإحاطة بشأن المنخفض الجوي والملف الإقتصاد
أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة والذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له إنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتبارا من 23 أغسطس آب، مضيفا أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.
وأضاف البنك المركزي أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه.
وقال المسؤولون الأتراك في وقت سابق إن نظام (كيه.كيه.إم)، الذي بدأ في أواخر عام 2021، سينتهي بحلول نهاية عام 2025.
وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف. وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021 و29 بالمئة في عام 2022 و37 بالمئة في عام 2023 و16 بالمئة في العام الماضي.
وتقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.