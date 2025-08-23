الفاتيكان رسميًا ترقية أول كنيسة في تاريخ الجزيرة العربية قراصنة يستولون على بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل"! ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج تركيا تتخلى عن سياسات اقتصادية غير تقليدية بعد انهيار الليرة زوجة الرئيس أردوغان توجه رسالة خاصة إلى زوجة الرئيس ترامب بخصوص محنة أطفال غزة المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات في معسكر خارجي قبل تصفيات فيتنام الآسيوية مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لمواجهة الحوثيين محافظ حضرموت: أوقفنا الاحتجاجات... والحوثيون والقاعدة يحاولون إشعال المحافظة سالم بن بريك يعود إلى عدن ويُطلع الرئيس على تقرير وإحاطة بشأن المنخفض الجوي والملف الإقتصاد
ذكرت السلطات التركية، اليوم السبت، أن السيدة الأولى أمينة أردوغان بعثت برسالة إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.
وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.
وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ أمس الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية “أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا… سيمتد إلى غزة أيضا”.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.
وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة “في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.
وأعلن مرصد عالمي للجوع أمس الجمعة أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
ورفض نتنياهو هذا التقرير ووصفه بأنه “كذب صريح”، وقال إن إسرائيل تتبع سياسة منع المجاعة لا التسبب فيها.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحرب العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.