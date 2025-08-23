المنتخب الأولمبي يصل إلى الإمارات في معسكر خارجي قبل تصفيات فيتنام الآسيوية

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وصلت بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا صباح اليوم السبت، إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في السعودية.

وذكر اتحاد كرة القدم، أن بعثة المنتخب اضطرت - في طريقها إلى دبي - للسفر برًا من اليمن إلى مدينة نجران السعودية نظرًا لعدم توفر رحلات جوية مباشرة، في الوقت الذي توقف في نجران لمدة 24 ساعة أجرى خلالها المنتخب حصتين تدريبيتين يوم الجمعة بقيادة الكابتن أمين السنيني، قبل أن تغادر جوًا إلى مطار جدة ومنها إلى دبي.

وأكد رئيس البعثة عادل عمر أن المنتخب أنهى برنامج إعداد داخلي ناجحًا على ثلاث مراحل في مأرب وسيئون والمكلا، تخللته أربع مباريات تجريبية، مشيدًا بالأجواء الحماسية والالتزام العالي من اللاعبين، بما يعكس رغبتهم القوية في المنافسة على بطاقة التأهل.

وأبدى تطلعه لأن يشكل المعسكر الخارجي الأخير محطة مهمة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، واستكمال المدرب لعملية وضع اللمسات النهائية على الشكل الفني الذي سيظهر به المنتخب في التصفيات.

وبحسب اتحاد كرة القدم، فإن قائمة بعثة المنتخب الأولمبي "تحت 23 عاما" تتكون من كلا من

د. عادل عمر (رئيس البعثة)

أنور الرباكي (مدير المنتخب)

أمين السنيني (مدرب المنتخب)

عادل المنصوب (مساعد المدرب)

خالد عاتق (مدرب الحراس)

علي صلاح (إداري المنتخب)

عبد الله النعمي (طبيب المنتخب)

العزي العصامي (منسق إعلامي).

حراسة المرمى: أسامة مكرف – مبروك كامل – محمد رمضان.

خط الدفاع: أحمد البدوي، حمزة الصرابي، فيصل معروف، محمد البتول، عماد الجديمة، ناصر أصابي، هاشم الخلاقي، علي الدقين ومحمد القشمي.

خط الوسط: أنور الطريقي، محمد خالد، هشام بلابل، حسن الكوماني، محمد راضي، ممدوح بن عجاج وناصر محمد.

خط الهجوم: حمزة محروس، عبد العزيز مصنوم، عبد الرحمن الشامي، عمر الكثيري، قاسم الشرفي ومحمد العوامي.