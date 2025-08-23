مواعيد مباريات اليوم السبت 23 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة، وأبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة ليفانتي ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات السوبر السعودي والقنوات الناقلة

النصر X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X توتنهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X إلتشي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي X برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

ساسولو X نابولي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مارسيليا X باريس إف سي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليون X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هايدينهايم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

أم صلالX الشحانية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الدحيل Xالوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS one

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

الظفرة X الوصل – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

دبا الفجيرة X العين – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الوحدة X شباب أهلي دبي – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

أوغنداX السنغال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

السودان Xالجزائر – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري المحترفين والقنوات الناقلة

الداخلية X ديروط – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 1

القناة X الاتصالات – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

أسوان X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا

أبو قير للأسمدة X المنصورة – الساعة 4:30 عصرا

طنطا‏ X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء على قناة on sport 2

اف سى مصر X لا فيينا – الساعة 8:30 مساء على قناة on sport 2