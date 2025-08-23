المجلس الانتقالي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى أبين لمواجهة الحوثيين

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دفعت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة ثُرة الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء، وذلك ضمن الجهود الرامية لردع الميليشيات الحوثية وإفشال محاولاتها التصعيدية، وتأمين الموقف الدفاعي في المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية أن هذه التعزيزات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا، وبهدف رفع مستوى الجاهزية للتصدي للتحشيدات الحوثية المتكررة، التي تستهدف الأعيان المدنية والتجمعات السكنية.

وأجرى قائد محور أبين العميد نصر عاطف اليافعي، يرافقه عدد من القيادات العسكرية والأمنية، زيارة ميدانية إلى خطوط التماس في جبهة ثُرة بمديرية لودر، حيث اطلع على مستوى استعداد القوات المرابطة، وأشاد بالروح المعنوية العالية للمقاتلين والتلاحم الكبير بينهم وبين أبناء القبائل في مواجهة اعتداءات الميليشيات الحوثية.

وأوضحت القيادات الميدانية أن التعزيزات الجديدة، التي شملت أسلحة وعتادًا متنوعًا، تمثل رسالة واضحة بأن جبهة ثُرة ستظل سداً منيعاً أمام أي محاولة تسلل أو تصعيد حوثي، وأن القوات ستواصل الدفاع عن مديرية لودر ومحافظة أبين وسائر المناطق المجاورة من خطر الميليشيات.