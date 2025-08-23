محافظ حضرموت: أوقفنا الاحتجاجات... والحوثيون والقاعدة يحاولون إشعال المحافظة  

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشف محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي أن السلطات المحلية تمكنت من احتواء موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت المحافظة مؤخراً بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وتدهور الخدمات، بعد مفاوضات مباشرة مع المتظاهرين.

وفي تصريحاته لوكالة سبوتنيك، أقرّ بن ماضي بعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضغط بقوة على أبناء حضرموت، لكنه اتهم في الوقت نفسه ميليشيات ومكونات محلية بمحاولة استغلال معاناة المواطنين لتأجيج الشارع. وأكد أن تنظيم القاعدة والحوثيين ليسوا بعيدين عن المشهد، وأن لهم تدخلات واضحة في حضرموت كما في بقية المحافظات، متوعداً بأن السلطات "ستتصدى بحزم لكل محاولاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار".

وشدد المحافظ على أن استمرار الفوضى سيضر بالمنشآت والمصالح الحيوية، محذراً من أن استهداف المكتسبات التي تحققت في حضرموت لن يُسمح به تحت أي ظرف. كما أكد على استمرار دعم التحالف العربي، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، لمساعدة المحافظة على مواجهة أزماتها المتفاقمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه حضرموت –أكبر محافظات اليمن مساحة والأغنى بالنفط– توتراً سياسياً متصاعداً، خصوصاً بعد أن فرض "حلف قبائل حضرموت" سيطرته على بعض حقول النفط ونصب نقاط مسلحة للضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتمكين "مؤتمر حضرموت الجامع" كممثل رسمي للمحافظة، ما فاقم من أزمة الوقود وأشعل الغضب الشعبي.