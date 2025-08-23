سالم بن بريك يعود إلى عدن ويُطلع الرئيس على تقرير وإحاطة بشأن المنخفض الجوي والملف الإقتصاد

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

قالت وكالة سبأ إن رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، عاد اليوم السبت، الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، استغرقت عدة ايام.

الى ذلك تلقى بن بريك اتصالا هاتفيا، من الرئيس رشاد العليمي، اليوم السبت ، للاطلاع على الاجراءات الحكومية المتخذة للحد من اثار المنخفض الجوي، وحالة الطقس غير المستقرة التي تسببت بهطول امطار غزيرة، وسيول جارفة خلفت اضرارا مادية بالغة، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات حضرموت، ولحج، وشبوة.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس مجلس الوزراء، الى تقرير اولي بشأن الاضرار التي خلفتها السيول والامطار الغزيرة في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والطرقات والبنى التحتية، والخدمات الاساسية، والجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الاقليمية والدولية لتقديم العون، وعمليات الانقاذ والمساعدة للمتضررين، والعائلات المنكوبة.

واشاد الرئيس بجهود الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والمكاتب التنفيذية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المتضررة، وما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير احترازية، للحد من اثار المنخفض الجوي، مؤكدا اهمية العمل على سياسات أكثر استدامة لرفع قدرات مراكز الانذار المبكر، والتكيف مع المتغيرات المناخية خصوصا في المحافظات الشرقية من البلاد.

كما استمع الرئيس، من رئيس مجلس الوزراء الى احاطة حول مسار الاصلاحات الشاملة، والسياسات، والتدابير المالية، والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، واسعار السلع الاساسية، الذي كان ثمرة لروح الانسجام المسؤول بين مؤسسات الدولة، والشروع الفعلي بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.