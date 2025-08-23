تحركات لوزير الدفاع في محافظة المهرة

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

زار وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، محافظة المهرة شرق اليمن، قادما من حضرموت، وتفقد ومعه المحافظ محمد علي ياسر، محور الغيضة للاطلاع على جاهزيته وأوضاع منتسبيه.

وأشاد الفريق الداعري، بالأدوار البطولية لمنتسبي المحور في حفظ الامن والاستقرار بمحافظة المهرة، والجهود الملموسة في ملاحقة خلايا التخريب والارهاب ومكافحة التهريب بمختلف اشكاله..مثمنًا في ذات السياق جهود السلطة المحلية في دعم ومساندة قوات المحور.

وأكد وزير الدفاع، على أهمية تعزيز اليقظة، ورفع مستوى التدريب والانضباط العسكري..مشددًا على ضرورة ترسيخ مبادئ الضبط والربط داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن كفاءتها وفعاليتها..موجهاً بمضاعفة الجهود للحد من عمليات التهريب بما تمثله من خطورة وتهديد للأمن والاستقرار..متعهداً بالوفاء لتضحيات الشهداء الابرار والجرحى الميامين حتى تحقيق النصر، وفرض الامن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

من جانبه، اكد قائد محور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية اللواء محسن مرصع، جاهزية وحدات المحور للدفاع عن الوطن ومواجهة كافة التحديات..مشيرًا إلى النجاحات التي تحققها القوات العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب، وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاسناد اللوجستي، اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم، نقل وزير الدفاع لمنتسبي المحور تحيات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، والحكومة..مشيدًا بمستوى الانضباط والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي المحور والوحدات التابعة له.

وعقب الزيارة، قام وزير الدفاع ومحافظ المهرة بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى قيادة المحور بمدينة الغيضة.