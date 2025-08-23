تحركات لوزير الدفاع في محافظة المهرة تحذير عاجل لمركز الأرصاد.. أمطار غزيرة من صعدة حتى مأرب الإعلان عن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم 2026 محور تعز يطالب وزارة الدفاع بدعم وحداته العسكرية وإعادة النظر في رواتب منتسبيه 5 نصائح لعلاج انخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال العملات المشفرة تقفز.. والإيثريوم تسجل مستوى تاريخي بعد هزة الأسواق التي أثارها خطاب جيروم باول ترامب يدعو لاحتلال غزة ويدّعي: دخول الجيش الإسرائيلي سيضمن سلامة الأسرى أمطار غزيرة تهطل على عدن والضالع وتحذيرات من سيول جارفة تبرع لغزة.. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل
زار وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، محافظة المهرة شرق اليمن، قادما من حضرموت، وتفقد ومعه المحافظ محمد علي ياسر، محور الغيضة للاطلاع على جاهزيته وأوضاع منتسبيه.
وأشاد الفريق الداعري، بالأدوار البطولية لمنتسبي المحور في حفظ الامن والاستقرار بمحافظة المهرة، والجهود الملموسة في ملاحقة خلايا التخريب والارهاب ومكافحة التهريب بمختلف اشكاله..مثمنًا في ذات السياق جهود السلطة المحلية في دعم ومساندة قوات المحور.
وأكد وزير الدفاع، على أهمية تعزيز اليقظة، ورفع مستوى التدريب والانضباط العسكري..مشددًا على ضرورة ترسيخ مبادئ الضبط والربط داخل المؤسسة العسكرية بما يضمن كفاءتها وفعاليتها..موجهاً بمضاعفة الجهود للحد من عمليات التهريب بما تمثله من خطورة وتهديد للأمن والاستقرار..متعهداً بالوفاء لتضحيات الشهداء الابرار والجرحى الميامين حتى تحقيق النصر، وفرض الامن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
من جانبه، اكد قائد محور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية اللواء محسن مرصع، جاهزية وحدات المحور للدفاع عن الوطن ومواجهة كافة التحديات..مشيرًا إلى النجاحات التي تحققها القوات العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب، وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاسناد اللوجستي، اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم، نقل وزير الدفاع لمنتسبي المحور تحيات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، والحكومة..مشيدًا بمستوى الانضباط والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي المحور والوحدات التابعة له.
وعقب الزيارة، قام وزير الدفاع ومحافظ المهرة بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى قيادة المحور بمدينة الغيضة.