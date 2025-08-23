تحذير عاجل لمركز الأرصاد.. أمطار غزيرة من صعدة حتى مأرب

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 281

تشهد عدة محافظات يمنية، في الأثناء، أمطارا رعدية غزيرة، وسيول جارفة.

وحذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الساعات الـ72 المقبلة في عدد من المحافظات.

وقال المركز في نشرة تحذيرية إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية، بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على طول المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالًا حتى الضالع وتعز ولحج جنوبًا، مع امتدادها غربًا حتى سواحل البحر الأحمر وشرقًا حتى محافظتي الجوف ومأرب.

كما توقع هطول أمطار رعدية، بعضها غزيرة، على أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب والسواحل في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وصولًا إلى محافظة عدن.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنّب التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن الطرق الطينية المعرضة للانزلاقات والانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.

كما نبّه من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار أثناء العواصف الرعدية، ومن نشاط الرياح المصاحب لها، مشددًا على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة خلال فترات العواصف والأمطار.