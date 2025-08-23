تحذير عاجل لمركز الأرصاد.. أمطار غزيرة من صعدة حتى مأرب الإعلان عن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم 2026 محور تعز يطالب وزارة الدفاع بدعم وحداته العسكرية وإعادة النظر في رواتب منتسبيه 5 نصائح لعلاج انخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال العملات المشفرة تقفز.. والإيثريوم تسجل مستوى تاريخي بعد هزة الأسواق التي أثارها خطاب جيروم باول ترامب يدعو لاحتلال غزة ويدّعي: دخول الجيش الإسرائيلي سيضمن سلامة الأسرى أمطار غزيرة تهطل على عدن والضالع وتحذيرات من سيول جارفة تبرع لغزة.. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل داعش يعلن العودة من جديد ولكن في سوريا.. تفجير انتحاري يهز مدينة الميادين
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، و الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستستضيف مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل في مركز جون إف. كينيدي للفنون الاستعراضية.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة المركز وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا حيث تم التأكيد على أهمية الحدث كأحد أبرز المحطات على طريق تنظيم النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً.