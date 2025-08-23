الإعلان عن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم 2026

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، و الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستستضيف مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل في مركز جون إف. كينيدي للفنون الاستعراضية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض بحضور دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة ورئيس مجلس إدارة المركز وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا حيث تم التأكيد على أهمية الحدث كأحد أبرز المحطات على طريق تنظيم النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً.