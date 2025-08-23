محور تعز يطالب وزارة الدفاع بدعم وحداته العسكرية وإعادة النظر في رواتب منتسبيه

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تعز

طالبت قيادة محور تعز وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، بسرعة توفير الإمكانيات الضرورية والملحة لدعم وحدات الجيش في مختلف الجبهات، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية.

حاء ذلك قي مذكرة حملت الرد على مذكرة وزير الدفاع رقم (و د/1969/55) بتاريخ 13 أغسطس 2025 – قالت إن قوات المحور تنتشر على مساحة تتجاوز 317 كيلومتراً، وتضم عشرة ألوية عسكرية وكتائب مهام واحتياط، تخوض معارك دفاعية وتنفذ عمليات هجومية ضد مليشيا الحوثي.

وأكدت قيادة المحور أن الدعم المركزي لا يتعدى بعض المواد الغذائية التي تصل بشكل متقطع ولا تغطي أكثر من 20% من الاحتياجات، في حين أن مخصصات أساسية كالمصاريف والتسليح والصيانة والسكن لم تُصرف منذ فترة طويلة، ما أثر سلباً على أداء الجبهات.

ولفتت المذكرة إلى أن أكثر من 17 ألف مقاتل من ضباط وصف وجنود محور تعز يتقاضون رواتب متدنية لا تتجاوز 100 ريال سعودي، وهو ما يمثل أقل من 10% مما يتقاضاه زملاؤهم في الجبهات الأخرى.

كما انتقدت قيادة المحور إحالة رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ملف تلبية احتياجات الجيش إلى السلطة المحلية، التي لم تلتزم بواجباتها، رغم توجيهات متكررة من الرئيس رشاد العليمي.

وأبدى محور تعز استعداده لإيقاف تحصيل ضريبة القات مقابل التزام السلطة المحلية بتحصيل الإيرادات الأخرى (من الغاز والمحروقات والمنافذ) وتخصيصها لتمويل احتياجات الجيش، بما يضمن تفرغ القوات لمهامها القتالية.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن ما طُرح من مطالب يندرج ضمن الضروريات العاجلة لدعم صمود الجبهات، بينما تتطلب معركة التحرير تجهيزات أكبر، داعية وزير الدفاع إلى التدخل العاجل واتخاذ الحلول اللازمة لتمكين الجيش من أداء مهامه على أكمل وجه.