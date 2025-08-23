5 نصائح لعلاج انخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 146

انخفاض عدد الحيوانات المنوية ظاهرةً مقلقةً تؤرق الكثير من الرجال، وقد تعود نتيجة عوامل عديدة، منها نمط الحياة، والتأثيرات البيئية، والظروف الصحية، ورغم أن معالجة هذه الحالة الصحية قد تكون صعبة، إلا أن بعض العادات الصحية قد يكون لها دورًا في العلاج.

و في هذا السياق يستعرض "الكونسلتو" نصائح لعلاج انخفاض الحيوانات المنوية عند الرجال، وذلك وفقًا لما جاء بموقع " only my health.

ما هى العوامل التي تساهم في انخفاض عدد الحيوانات المنوية؟ينخفض ​​عدد الحيوانات المنوية نتيجة عوامل نمط الحياة، كالتدخين، وسوء التغذية، والسمنة، بالإضافة إلى التعرض للسموم والملوثات والحرارة، كما تُسهم المشاكل الصحية، والتوتر، وبعض الأدوية، وتعاطي المخدرات، إلى جانب التقدم في السن، والعوامل الوراثية، والمخاطر المهنية.

نصائح لمعالجة انخفاض عدد الحيوانات المنوية

1-اتباع نظام غذائي صحيتلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا بالغ الأهمية في إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، لذلك ينصح تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، من بينالفواكه والخضروات،ـ

فهي غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الحيوانات المنوية من التلف التأكسدي، بالإضافة لـ الحبوب الكاملة والبقوليات، والتي توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الزنك والسيلينيوم وحمض الفوليك، والتي تعتبر حيوية لصحة الحيوانات المنوية، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي توجد في الأسماك والجوز وبذور الكتان، تعمل على تحسين حركة الحيوانات المنوية وبنيتها.

ويجب أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والمعالجة أن تؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية.

2 - الحفاظ على وزن صحينشرت دراسة بحثية في مجلة تكوين الحيوانات المنوية، أن السمنة مرتبطة بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وجودتها، مشيرة إلى أن ذلك بسبب زيادة الدهون في الجسم قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية، مما يقلل مستويات هرمون التستوستيرون ويضعف إنتاج الحيوانات المنوية، لذلك فإن النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن ضروريان لتحقيق وزن صحي والحفاظ عليه.

3- ممارسة الرياضة بانتظامممارسة التمارين الرياضية المعتدلة تعزز مستويات هرمون التستوستيرون وتُحسّن الصحة العامة، بالإضافة لذلك فإن أنشطة مثل الركض والسباحة وتمارين القوة تُعزز إنتاج الحيوانات المنوية، ومع ذلك، تجنب الإفراط في التدريب، لأن الإجهاد البدني المفرط قد يُؤدي إلى نتائج عكسية.

4- إدارة التوتريزيد التوتر المزمن من إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون قد يُؤثر سلبًا على إنتاج التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية، لذلك يمكن ممارسو أساليب إدارة التوتر مثل، اليوجا، تمارين التنفس العميق.

5- تجنب التعرض للحرارة الزائدةالحرارة الزائدة قد تُضعف إنتاج الحيوانات المنوية، ولمنع ذلك، يجب تجنب الحمامات الساخنة والساونا، وارتداء ملابس داخلية فضفاضة وجيدة التهوية