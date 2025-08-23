ترامب يدعو لاحتلال غزة ويدّعي: دخول الجيش الإسرائيلي سيضمن سلامة الأسرى أمطار غزيرة تهطل على عدن والضالع وتحذيرات من سيول جارفة تبرع لغزة.. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل داعش يعلن العودة من جديد ولكن في سوريا.. تفجير انتحاري يهز مدينة الميادين إعلان أممي صادم: غزة على حافة الموت جوعاً بسبب وثائق سرية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار ترامب الأسبق قبة الصخرة ... حين يفضح التاريخ نفاق إيران بين فلسطين ودمشق أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بقيادة ثلاثي النصر.. أبرز 7 صفقاتٍ في الدوري السعودي صيف 2025
حرّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شنّ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، زاعماً أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدينة سيجعل المحتجزين الإسرائيليين "في أمان أكبر".
وفي تصريحات أدلى بها الجمعة، أشار ترامب إلى نجاحه السابق في إعادة عدد من الأسرى من غزة عبر تنسيقه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الوضع الحالي في القطاع يجب أن ينتهي وأن واشنطن تواصل جهودها للإفراج عن باقي المحتجزين.
تأتي هذه التصريحات متماهية مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي كشف عنها وزير جيشه يسرائيل كاتس، معلناً المصادقة على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تتضمن قصفاً مكثفاً وتهجيراً واسعاً للفلسطينيين، ملوحاً بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.
التحذيرات الدولية تتصاعد من خطورة هذه العملية، خاصة أن قصفاً واسع النطاق قد يعرّض حياة الأسرى أنفسهم للخطر، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة متفاقمة تحصد أرواح المدنيين.