ترامب يدعو لاحتلال غزة ويدّعي: دخول الجيش الإسرائيلي سيضمن سلامة الأسرى

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حرّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شنّ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، زاعماً أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدينة سيجعل المحتجزين الإسرائيليين "في أمان أكبر".

وفي تصريحات أدلى بها الجمعة، أشار ترامب إلى نجاحه السابق في إعادة عدد من الأسرى من غزة عبر تنسيقه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الوضع الحالي في القطاع يجب أن ينتهي وأن واشنطن تواصل جهودها للإفراج عن باقي المحتجزين.

تأتي هذه التصريحات متماهية مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي كشف عنها وزير جيشه يسرائيل كاتس، معلناً المصادقة على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تتضمن قصفاً مكثفاً وتهجيراً واسعاً للفلسطينيين، ملوحاً بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

التحذيرات الدولية تتصاعد من خطورة هذه العملية، خاصة أن قصفاً واسع النطاق قد يعرّض حياة الأسرى أنفسهم للخطر، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة متفاقمة تحصد أرواح المدنيين.