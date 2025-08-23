ترامب يدعو لاحتلال غزة ويدّعي: دخول الجيش الإسرائيلي سيضمن سلامة الأسرى أمطار غزيرة تهطل على عدن والضالع وتحذيرات من سيول جارفة تبرع لغزة.. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل داعش يعلن العودة من جديد ولكن في سوريا.. تفجير انتحاري يهز مدينة الميادين إعلان أممي صادم: غزة على حافة الموت جوعاً بسبب وثائق سرية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار ترامب الأسبق قبة الصخرة ... حين يفضح التاريخ نفاق إيران بين فلسطين ودمشق أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بقيادة ثلاثي النصر.. أبرز 7 صفقاتٍ في الدوري السعودي صيف 2025
شهدت العاصمة عدن وعددًا من مديريات محافظة الضالع، بينها مدينتا الضالع وقعطبة، صباح السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، جراء تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب مناطق واسعة من الجنوب منذ عدة أيام.
وحذرت الجهات المختصة من مخاطر السيول وجريانها في الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، داعيةً المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكانت عدن قد شهدت قبل أيام أمطارًا غزيرة تسببت بقطع طرق رئيسية وغرق بعض الأحياء، وألحقت أضرارًا بممتلكات عامة وخاصة، فضلًا عن إصابة مواطنين بجروح.