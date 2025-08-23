أمطار غزيرة تهطل على عدن والضالع وتحذيرات من سيول جارفة

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 236

شهدت العاصمة عدن وعددًا من مديريات محافظة الضالع، بينها مدينتا الضالع وقعطبة، صباح السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، جراء تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب مناطق واسعة من الجنوب منذ عدة أيام.

وحذرت الجهات المختصة من مخاطر السيول وجريانها في الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، داعيةً المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكانت عدن قد شهدت قبل أيام أمطارًا غزيرة تسببت بقطع طرق رئيسية وغرق بعض الأحياء، وألحقت أضرارًا بممتلكات عامة وخاصة، فضلًا عن إصابة مواطنين بجروح.