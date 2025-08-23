ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن موعد إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026، والتي سوف تقام بتنظيم مشترك مع كل من المكسيك وكندا.

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويشارك فيها 48 منتخبا ستوزع على 12 مجموعة من 4 فرق، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفها إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في البيت الأبيض بواشنطن، للإعلان عن موعد قرعة دور المجموعات لكأس العالم العام المقبل.

وستُجرى القرعة في الخامس من ديسمبر المقبل في مركز كينيدي بواشنطن .

وتقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو، أما النهائي فمن المقرر إقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

ويستضيف نهائيات مونديال 2026 ملعبا (11 في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك و2 في كندا