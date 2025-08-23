داعش يعلن العودة من جديد ولكن في سوريا.. تفجير انتحاري يهز مدينة الميادين

السبت 23 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ هجوماً انتحارياً استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

وذكرت الوكالة أن عناصر الحاجز تمكنوا من التصدي للمهاجمين، حيث قُتل أحدهم بينما فجر الآخر نفسه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من عملية أمريكية في ريف إدلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في التنظيم كان مرشحاً لتولي قيادة "داعش" في سوريا، إلى جانب أحد مسؤوليه الماليين، وهي ضربة وصفتها واشنطن بـ"الناجحة" بعدما قالت إنها أحبطت مخططاً يستهدف القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وكذلك الحكومة السورية الجديدة.

عودة "داعش" بهذه الهجمات الدموية تثير المخاوف من مرحلة أكثر خطورة قد تعيد الفوضى والاضطرابات إلى سوريا والعراق من جديد.