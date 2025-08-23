ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 ويحدد الموعد ..تفاصيل داعش يعلن العودة من جديد ولكن في سوريا.. تفجير انتحاري يهز مدينة الميادين إعلان أممي صادم: غزة على حافة الموت جوعاً بسبب وثائق سرية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار ترامب الأسبق قبة الصخرة ... حين يفضح التاريخ نفاق إيران بين فلسطين ودمشق أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بقيادة ثلاثي النصر.. أبرز 7 صفقاتٍ في الدوري السعودي صيف 2025 الكشف عن أسرار البحر بالإسكندرية.. مدن غارقة وآثار نادرة عن صلاح وغوارديولا وهالاند.. مرموش يوجه رسائل قوية متن.. أول منصة بودكاست يمنية تنطلق ببرامجها المتعددة وتخاطب الجمهور اليمني والعربي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ هجوماً انتحارياً استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.
وذكرت الوكالة أن عناصر الحاجز تمكنوا من التصدي للمهاجمين، حيث قُتل أحدهم بينما فجر الآخر نفسه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من عملية أمريكية في ريف إدلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في التنظيم كان مرشحاً لتولي قيادة "داعش" في سوريا، إلى جانب أحد مسؤوليه الماليين، وهي ضربة وصفتها واشنطن بـ"الناجحة" بعدما قالت إنها أحبطت مخططاً يستهدف القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وكذلك الحكومة السورية الجديدة.
عودة "داعش" بهذه الهجمات الدموية تثير المخاوف من مرحلة أكثر خطورة قد تعيد الفوضى والاضطرابات إلى سوريا والعراق من جديد.