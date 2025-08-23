إعلان أممي صادم: غزة على حافة الموت جوعاً بسبب وثائق سرية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل مستشار ترامب الأسبق قبة الصخرة ... حين يفضح التاريخ نفاق إيران بين فلسطين ودمشق أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بقيادة ثلاثي النصر.. أبرز 7 صفقاتٍ في الدوري السعودي صيف 2025 الكشف عن أسرار البحر بالإسكندرية.. مدن غارقة وآثار نادرة عن صلاح وغوارديولا وهالاند.. مرموش يوجه رسائل قوية متن.. أول منصة بودكاست يمنية تنطلق ببرامجها المتعددة وتخاطب الجمهور اليمني والعربي الحوثي يتجاهل الانفجار الداخلي في مناطق سيطرته ويحرك اتهامات جديدة للسعودية ومصر بخصوص حرب غزة إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن
أعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابع للأمم المتحدة أن غزة دخلت رسمياً في مرحلة المجاعة، محذّراً من اتساع رقعة الكارثة خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق التقرير، فإن نحو 514 ألف إنسان – ربع سكان القطاع – يعيشون بالفعل في ظروف المجاعة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 641 ألفاً بنهاية سبتمبر، في سابقة مأساوية هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف الوضع بأنه "كارثة من صنع الإنسان وإخفاق أخلاقي للإنسانية جمعاء"، داعياً إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح.
ورغم الأرقام الصادمة، أصرت إسرائيل على إنكار وجود مجاعة، متهمة المرصد الأممي بالاعتماد على معطيات "قدمتها حماس"، بينما اعتبرت السعودية أن هذا الإعلان يمثل "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي" إن لم يتحرك فوراً لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.