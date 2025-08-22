أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 أغسطس/آب 2025، وسط ثبات المعدن النفيس بالبورصة العالمية.

وبقيت أسعار الذهب عالميا دون تغييرات تذكر، مع عزوف المتعاملين عن المخاطرة بانتظار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية، الذي قد يقدم مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية.

سعر الذهب العالمي

وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت أبوظبي، ظل الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 3337.12 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند 3380.30 دولار.

ويترقب المستثمرون خطاب باول المقرر في الساعة 18:00 بتوقيت أبوظبي، وسط انقسام بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 75% خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعدما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة في نحو ثلاثة أشهر، فيما وصلت طلبات الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى منذ قرابة أربع سنوات، ما يعكس استمرار ضعف سوق العمل خلال أغسطس/آب.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشترط على أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس الشرقية والتخلي عن مساعي الانضمام لحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى البقاء كدولة محايدة وعدم نشر قوات غربية داخل أراضيها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 38.08 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1347.50 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1111.07 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بحسب منصة Saudi Gold Price، فإن سعر غرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 401.83 ريال (107.15 دولار) للغرام الواحد، وفق آخر تحديث.

سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21

سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 351.60 ريال (93.76 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 368.34 ريال (98.22 دولار)، كما سجل عيار 18 نحو 301.37 ريال (80.37 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية لعيار 22 نحو 363.34 ريال (98.60 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 346.60 ريال (92.56 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 296.37 ريال (79.02 دولار).

سعر السبائك الذهبية

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات من عيار 24 نحو 4130.81 ريال (1105.55 دولار)، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 غرامًا نحو 20372.75 ريال (5432.73 دولار).

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوغرام واحد نحو 404642.27 ريال (107904.60 دولار).