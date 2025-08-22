بقيادة ثلاثي النصر.. أبرز 7 صفقاتٍ في الدوري السعودي صيف 2025

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - العبن

عدد القراءات 191

استغلت الأندية السعودية فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها بصفقات جديدة استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية قد انطلقت في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وستستمر حتى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان النصر والهلال الأكثر نشاطاً في الميركاتو الحالي، فيما لم يدعم الاتحاد، بطل دوري روشن، صفوفه بصفقات عالمية، وكذلك الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتستعرض في التقرير التالي، أبرز صفقات الدوري السعودي حتى الآن.

ثلاثي النصر الجديد

ركَّز النصر في الميركاتو على تقوية هجومه الذي يقوده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع مواطنه جواو فيليكس من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ.

وبات هجوم النصر في الموسم الجديد يتكون من كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وكينغسلي كومان وساديو ماني.

كما لم ينس النصر بقيادة مدربه الجديد جورجي جيسوس تدعيم دفاعه، حيث تعاقد مع الإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر قادماً من برشلونة.

ثنائي الهلال الجديد

الهلال بدوره، بعد قدوم المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، قام بصفقة مفاجئة بالتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز القادم من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حصل الهلال على خدمات الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرناندز قادماً من ميلان.

ماتيو ريتيغي (القادسية)

تعاقد القادسية مع الإيطالي ماتيو ريتيغي قادماً من نادي أتالانتا لدعم هجوم الفريق والمنافسة على لقب دوري روشن.

ريتيغي كان هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأصبح الآن أغلى صفقة في تاريخ القادسية، حيث انضم مقابل 65 مليون يورو.

ألكسندر لاكازيت (نيوم)

نادي نيوم الصاعد حديثاً لدوري روشن قرر دخول سوق الانتقالات بصفقة قوية من خلال التعاقد مع ألكسندر لاكازيت، أحد أبرز المهاجمين الفرنسيين.

وانضم لاكازيت إلى نيوم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون، مع العلم أن مهاجم أرسنال الأسبق، مثّل منتخب بلاده في 16 مباراة دولية.