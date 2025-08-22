عن صلاح وغوارديولا وهالاند.. مرموش يوجه رسائل قوية

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تحدث النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن عدة أمور في مستهل موسم فريقه.

مرموش انضم إلى السيتي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 قادماً من آينتراخت فرانكفورت، وسرعان ما أصبح واحداً من اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق مرموش للحديث عن بروز مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، في الملاعب الإنجليزية، بجانب تجربة العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، إضافة إلى اللعب بجوار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويستعد مرموش للمشاركة في مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام، المقررة مساء السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رسائل عمر مرموش

وقال مرموش في تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية: "محمد صلاح كان اللاعب الأبرز في البريميرليغ الموسم الماضي، وحافظ على مستواه العالي لسنوات متتالية، والجميع يدرك الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها".

وأضاف: "انضم هوغو إيكيتيكي (زميل مرموش السابق في فرانكفورت) مؤخراً إلى ليفربول، وقدم انطلاقة قوية هذا الموسم، وهذا لا يفاجئني، فقد لعبت بجواره وأعرف جيداً ما يملكه من قدرات، لكننا نأمل في التفوق عليهم عندما نلتقي".

وعن العمل مع غوارديولا، قال مرموش: "التجربة مذهلة، فأنت تتعامل مع أفضل مدرب في العالم، وتتعلم منه باستمرار، خاصة في طريقة شرحه لأسلوب اللعب والخطط، حيث يوضح الأمور بطريقة تسهّل فهمها وتطوير الأداء".

وأكمل: "الحماس الذي يظهره في كل حصة تدريبية وكل مباراة يدفعك لتقديم أقصى ما لديك، وأنا ممتن للغاية لفرصة العمل تحت قيادته".

وعن هالاند، قال مرموش: "هو لاعب يسجل الأهداف باستمرار منذ فترة طويلة، ويملك دافعاً كبيراً للاستمرار في التطور وتحطيم الأرقام، وهذا ما يجعله مميزاً".

وواصل: "وجودي بجواره يمنحني الكثير، فهو يعرف كيف يستغل المساحات ويسجل من أنصاف الفرص، والعمل معه متعة حقيقية".

عمر مرموش ومحمد صلاح

وعن الشراكة مع هالاند، أوضح مرموش: "تطور التفاهم بيننا بشكل ملحوظ، وأعتقد أن الصداقة التي تجمعنا خارج الملعب تنعكس إيجابياً على أدائنا داخله".

واختتم مرموش تصريحاته قائلاً: "نحرص دائماً على مساندة بعضنا البعض، سواء لعبنا معاً أو لا، فمجرد وجوده على أرض الملعب يمثل تهديداً كبيراً للمنافسين".