متن.. أول منصة بودكاست يمنية تنطلق ببرامجها المتعددة وتخاطب الجمهور اليمني والعربي

أطلقت منصة "متن" برامجها في أول تدشين لبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ انطلاقها نهاية يوليو الماضي.

وتعرف المنصة عن نفسها بأنها منصّة يمنية رائدة في السرد الصوتي والبصري، تعكس عمق التجربة اليمنية، وتبني جسورًا إنسانية وثقافية بين اليمن والعالم، ولقيت تفاعلا واسعا من اليمنيين منذ الإعلان عن ظهورها.

وتهتم المنصة بإنتاج المحتوى الفني والثقافي والتاريخي والسياسي، الذي يقدم صورة إيجابية ومشرقة عن اليمن، واليمنيين، للداخل والخارج من خلال محتوى ثري بالمعلومات، يسلط الضوء على التجارب الناجحة والمؤثرة، بأسلوب يجمع بين التوثيق والسرد، والاستكشاف.

وقبيل انطلاقها ظهر الإعلامي عبدالسلام الشريحي في برومو للمنصة على صفحته بفيسبوك متحدثا عن تقديمه عمل فني يتناول التجربة الفنية في اليمن.

كما كشف الإعلامي بشير الحارثي في برومو آخر عن تقديم برنامج بالمنصة، يقوم على سرد القصص، والحكايات والتجارب الفريدة في اليمن.

وتقدم المنصة محتواها عبر سلسلة برامج متنوعة، في عدة جوانب، في أول إنتاج نوعي على مستوى اليمن، وفي مختلف المجالات، وتبث برامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حصرا، من خلال الصفحات التابعة لها في يوتيوب، وفيسبوك، وتيك توك، وإنستغرام.

وأطلقت المنصة حتى الآن برنامجين، الأول يمانون، الذي يستضيف شخصيات يمنية وعربية، ويركز على التجارب الذاتية، وشهادات الأشخاص حول عدة قضايا، ويقدمه الزميل بشير الحارثي، واستضاف في حلقته الأولى الشاعرة والمهندسة الفلسطينية سارة ياسين، وبثت الحلقة في الـ29 من يوليو 2025م، في حسابات المنصة، لتحقق نحو نصف مليون مشاهدة على يوتيوب فقط خلال فترة قصيرة

أما البرنامج الثاني الذي أطلقته فهو برنامج "يزن" ويعني بالشأن الفني، ويسلط الضوء على الفن والغناء في اليمن، من خلال استضافة أبرز الفنانين، والشعراء، ويقدم هذا البرنامج الإعلامي اليمني عبدالسلام الشريحي، واستضاف في حلقته الأولى حمود السمة، الذي سرد تجربته الفنية، وحياته منذ الطفولة، وأبرز المحطات في مسيرته.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك قال الإعلامي الشريحي إن منصة متن تعد الأولى يمنيا، وتعمل بشكل مستقل، وإنتاج خاص، وتملك مشروع كبير وطموح، ولازالت في بداية الطريق.

وعن برنامج "يزن" الذي يقدمه، قال الشريحي إن البرنامج يتضمن العديد من الحلقات التي جرى تسجيلها، مع كثير من الفنانين والمشتغلين بالفن الغنائي اليمني، وستبث كمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن متابعة منصة متن على صفحاتها من خلال الروابط التالية.

يوتيوب:

https://www.youtube.com/@MatnPlatform

منصة إكس:

https://x.com/MatnPlatform

تيك توك:

https://www.tiktok.com/@matnplatform

انستجرام:

https://www.instagram.com/matnplatform/