الحوثي يتجاهل الانفجار الداخلي في مناطق سيطرته ويحرك اتهامات جديدة للسعودية ومصر بخصوص حرب غزة

وجّه زعيم جماعة (الحوثيين) الارهابية عبد الملك الحوثي، انتقادات حادة للنظامين السعودي والمصري، متهماً إياهما بالمشاركة في ما وصفها بـ"الجرائم الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك خلال خطاب أسبوعي بثته وسائل إعلام الجماعة مساء الجمعة.

وفي كلمته، اعتبر الحوثي أن المواقف الرسمية لكل من الرياض والقاهرة تجاه ما يجري في غزة تمثل "انحيازاً واضحاً" لصالح إسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار الحصار والعمليات العسكرية في القطاع منذ نحو عامين يعكس ما وصفه بـ"تواطؤ بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال".

انتقادات للسعودية ومصر

الحوثي تساءل عن تقارير إعلامية تحدثت عن سفينة سعودية تم ضبطها في أحد الموانئ الإيطالية وهي تنقل أسلحة إلى إسرائيل، معتبراً أن مثل هذه الحوادث تثير تساؤلات حول طبيعة الدور السعودي في دعم تل أبيب. وأضاف أن "السعودية، بما تملكه من ثروات، لا يمكن أن تكون مجرد ناقل بالأجرة، بل تقدم دعماً عسكرياً مباشراً"، على حد تعبيره.

كما انتقد الحوثي صفقة الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، واصفاً إياها بأنها "كارثة سياسية واقتصادية"، ومؤكداً أنها تمثل "دعماً فاعلاً للعدو الإسرائيلي تحت غطاء التعاون الاقتصادي".

موقف من المقاومة

وفي سياق حديثه، عبّر الحوثي عن رفضه لما وصفه بـ"المطالب العربية الرسمية بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية واللبنانية"، مشيراً إلى أن هذه المطالب تصب في مصلحة إسرائيل وتستهدف إضعاف أي قوة تقف في وجه الاحتلال. واعتبر أن بعض الأنظمة العربية، إلى جانب السلطة الفلسطينية، تتبنى مواقف مناهضة للمقاومة وتعمل على تقويضها.

انتقادات للمنظمة الإسلامية

الحوثي انتقد أيضاً أداء منظمة المؤتمر الإسلامي، قائلاً إن بياناتها "لا تعكس جدية في التعامل مع قضايا الأمة"، وإنها تكتفي بإصدار إدانات دون اتخاذ خطوات عملية. وأضاف أن "المشروع الإسرائيلي لإقامة إسرائيل الكبرى يمضي قدماً، بينما تكتفي الدول العربية بردود فعل شكلية".