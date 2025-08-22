إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن المسيّرة التي تسللت إلى جنوبي إسرائيل أطلقت من اليمن، مشيرة إلى استمرار محاولات اعتراضها في منطقة غلاف غزة.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صواريخ اعتراضية عدة لإسقاط المسيّرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مواقع بالجنوب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بأنه يجري عملية فحص وتحقيق بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة.

ويوم أمس الأول، أعلن الحوثيون وفاة عدد من المرضى نتيجة عدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج، بسبب استمرار توقف العمل في مطار صنعاء الدولي عقب تدمير آخر طائرة مدنية عاملة فيه بغارات إسرائيلية.

وفي نهاية مايو الماضي، توقفت الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي بعد غارات إسرائيلية استهدفت ودمرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية الأخيرة العاملة في المطار.

وقال مدير مطار صنعاء، خالد الشايف، في تصريح صحفي حينها، إن "الغارات الإسرائيلية كانت متعمدة وممنهجة بهدف شل حركة الملاحة الجوية بالكامل وعزل الشعب اليمني عن العالم".

وتشن إسرائيل غارات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ يوليو 2024، مستهدفة منشآت حيوية من بينها ميناء الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، ومحطات كهرباء.

وتأتي هذه الغارات في سياق التصعيد، بعد أن كثفت جماعة الحوثي هجماتها على إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحوها.