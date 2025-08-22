  انقسامات داخل إدارة ترمب بشأن اليمن والصين ترفع سقف التفاهمات مع الحوثيين .. عاجل

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 344

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تصاعد الانقسامات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التعامل مع الأزمة اليمنية، في ظل تزايد التهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي.

ووفقًا لما نشرته مجلة بوليتك، فإن الخلاف بين ترمب ونائبه جي دي فانس حول توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين لا يزال قائمًا، إذ عارض فانس تلك الضربات في مارس الماضي، معتبرًا أن التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط غير مجدية، إلا أن ترمب مضى في تنفيذها رغم اقتناعه جزئيًا بوجهة نظر نائبه.

وأشارت المجلة إلى أن الملف اليمني تجاوز كونه أزمة إقليمية، ليصبح عنصرًا فاعلًا في توازنات داخلية تؤثر على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يفسر حدة الخلافات داخل البيت الأبيض بشأن آليات التعاطي مع هذا الملف.

في السياق ذاته، تناولت مجلة فورين بوليسي أبعاد التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في البحر الأحمر، معتبرة أن اليمن بات ساحة مركزية في صراع جيوسياسي يأخذ طابعًا يشبه أجواء الحرب الباردة.

وبحسب التقرير، تبنت بكين نهجًا قائمًا على لضمان أمن الملاحة لسفنها، في حين اختارت واشنطن التصعيد العسكري لردع الهجمات، وهو خيار لا يخلو من تداعيات سياسية وعسكرية معقدة.

وأكدت المجلة أن التنافس بين القوتين العالميتين يمتد من اليمن إلى مناطق أخرى تشمل إيران، إسرائيل، والخليج العربي، ما يعكس تحول النزاع اليمني إلى ورقة استراتيجية في صراع النفوذ الدولي.

وجاءت دعوة غروندبرغ عقب زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وعددًا من المسؤولين الإقليميين والدوليين. وأكد البيان الصادر عقب اللقاء على ضرورة معالجة التدهور المعيشي في اليمن، والدفع نحو اتفاق سياسي يمهد لسلام عادل ومستدام.

كما شدد المبعوث الأممي في لقاء جمعه بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على أهمية الدعم الدولي الموحد والمنسجم لتعزيز فرص الحل السياسي في البلاد.