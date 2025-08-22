وزير الدفاع يصل حضرموت ويشدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية .. تفاصيل

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

​ في خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، أجرى وزير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري، زيارة تفقدية للمحافظة، حيث التقى بمحافظها مبخوت بن ماضي، وتفقد جاهزية المنطقة العسكرية الأولى.

​تنسيق أمني مشترك

​ناقش الوزير الداعري مع المحافظ بن ماضي الأوضاع الأمنية، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما وجه بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية، بهدف تضييق الخناق على عمليات التهريب التي تنشط فيها مليشيات الحوثي الإرهابية.

​رسالة دعم وتأكيد على الجاهزية

​خلال تفقده للمنطقة العسكرية الأولى، نقل الوزير الداعري تحايا القيادة السياسية والعسكرية، وعلى رأسها الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأشاد بدور المنطقة العسكرية الأولى في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة التدريب ومستوى الجاهزية القتالية، والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ، وخاصةً الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

​التزام بالمهام والواجبات

​من جانبه، استعرض قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، جهود المنطقة في تأمين الطرق والمنافذ، مؤكدًا التزام قواته بالتصدي بحزم لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في نطاق مسؤوليتها.

​رافق وزير الدفاع في هذه الزيارة كل من رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم.