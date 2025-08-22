لجنة رقابية عليا في مأرب تتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وتأمين الاستقرار الاقتصادي وزير الدفاع يصل حضرموت ويشدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية .. تفاصيل سيول وفيضانات تودي بحياة 5 أشخاص وتشرّد آلاف الأسر في اليمن عاجل.. نيابة الأموال العامة في اليمن تفتح تحقيقاً شاملاً حول شبهات إهدار مليارية في ودائع البنك المركزي تصدّع داخلي ينذر بسقوط مليشيا الحوثي أول محافظة يمنية تعلن عن أول مديراتها بأنها مناطق منكوبة موسكو توجه بالأمر كافة الشعب بتحميل تطبيق ماكس الروسي لمواجهة وتساب الأمريكي .. تفاصيل التوقف عن السكر يُحدث تغييرات أذهلت أطباء العالم.. تعرف عليها فورا مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم الخميس والقنوات الناقلة لماذا أعلنت الخارجية الامريكية عن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، أجرى وزير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري، زيارة تفقدية للمحافظة، حيث التقى بمحافظها مبخوت بن ماضي، وتفقد جاهزية المنطقة العسكرية الأولى.
تنسيق أمني مشترك
ناقش الوزير الداعري مع المحافظ بن ماضي الأوضاع الأمنية، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما وجه بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية، بهدف تضييق الخناق على عمليات التهريب التي تنشط فيها مليشيات الحوثي الإرهابية.
رسالة دعم وتأكيد على الجاهزية
خلال تفقده للمنطقة العسكرية الأولى، نقل الوزير الداعري تحايا القيادة السياسية والعسكرية، وعلى رأسها الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأشاد بدور المنطقة العسكرية الأولى في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة التدريب ومستوى الجاهزية القتالية، والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ، وخاصةً الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
التزام بالمهام والواجبات
من جانبه، استعرض قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، جهود المنطقة في تأمين الطرق والمنافذ، مؤكدًا التزام قواته بالتصدي بحزم لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في نطاق مسؤوليتها.
رافق وزير الدفاع في هذه الزيارة كل من رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التدريب العميد الركن علي حاتم.