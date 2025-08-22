لجنة رقابية عليا في مأرب تتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وتأمين الاستقرار الاقتصادي وزير الدفاع يصل حضرموت ويشدد على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية .. تفاصيل سيول وفيضانات تودي بحياة 5 أشخاص وتشرّد آلاف الأسر في اليمن عاجل.. نيابة الأموال العامة في اليمن تفتح تحقيقاً شاملاً حول شبهات إهدار مليارية في ودائع البنك المركزي تصدّع داخلي ينذر بسقوط مليشيا الحوثي أول محافظة يمنية تعلن عن أول مديراتها بأنها مناطق منكوبة موسكو توجه بالأمر كافة الشعب بتحميل تطبيق ماكس الروسي لمواجهة وتساب الأمريكي .. تفاصيل التوقف عن السكر يُحدث تغييرات أذهلت أطباء العالم.. تعرف عليها فورا مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم الخميس والقنوات الناقلة لماذا أعلنت الخارجية الامريكية عن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟
ضربت سيول جارفة ومفاجئة عدة محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، مخلفةً وراءها حصيلة ثقيلة من الضحايا والأضرار المادية. وأكدت مصادر محلية أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، بينما تضررت آلاف الأسر، بما في ذلك النازحون الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.
توزيع الخسائر البشرية والمادية
كما ألحقت السيول أضرارًا بالغة في مناطق متفرقة:
ففي محافظة الحديدة، توفي 3 أشخاص إثر انهيار منازل، كما جرفت السيول طرقًا وجسورًا، وتسببت في أضرار بآلاف المنازل والأراضي الزراعية.
وفي حضرموت، لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقًا في وادي العين، في حادثة عرقلت وصول فرق الإغاثة إلى المتضررين.
بينما في محافظة المهرة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن غرقت في بركة تكونت من مياه السيول.
مخيمات النازحين الأكثر تضررًا
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة تضررت في مخيمات بمحافظات مختلفة، منها الجوف، حضرموت، شبوة، الضالع وأبين. ويواجه هؤلاء النازحون ظروفًا معيشية قاسية، حيث فاقمت السيول من معاناتهم.
تحذيرات مستمرة من المركز الوطني للأرصاد.
من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة، ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر الشديد، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية. وتواصل فرق الطوارئ جهودها الحثيثة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.