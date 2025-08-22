​سيول وفيضانات تودي بحياة 5 أشخاص وتشرّد آلاف الأسر في اليمن

الجمعة 22 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

​

ضربت سيول جارفة ومفاجئة عدة محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، مخلفةً وراءها حصيلة ثقيلة من الضحايا والأضرار المادية. وأكدت مصادر محلية أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، بينما تضررت آلاف الأسر، بما في ذلك النازحون الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

​توزيع الخسائر البشرية والمادية

كما ألحقت ​السيول أضرارًا بالغة في مناطق متفرقة:

ففي ​ محافظة الحديدة، توفي 3 أشخاص إثر انهيار منازل، كما جرفت السيول طرقًا وجسورًا، وتسببت في أضرار بآلاف المنازل والأراضي الزراعية.

​وفي حضرموت، لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقًا في وادي العين، في حادثة عرقلت وصول فرق الإغاثة إلى المتضررين.

​بينما في محافظة المهرة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن غرقت في بركة تكونت من مياه السيول.

​مخيمات النازحين الأكثر تضررًا

​وتشير التقارير إلى أن أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة تضررت في مخيمات بمحافظات مختلفة، منها الجوف، حضرموت، شبوة، الضالع وأبين. ويواجه هؤلاء النازحون ظروفًا معيشية قاسية، حيث فاقمت السيول من معاناتهم.

​تحذيرات مستمرة من المركز الوطني للأرصاد.

​من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة، ودعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر الشديد، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية. وتواصل فرق الطوارئ جهودها الحثيثة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.