  أول محافظة يمنية تعلن عن أول مديراتها بأنها مناطق منكوبة

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 536

أعلن مدير عام مديرية طور الباحة بمحافظة لحج عفيف الجعفري، أن المديرية أصبحت منطقة منكوبة عقب تدفق السيول الجارفة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة في أودية المديرية وتسببت في أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال الجعفري، إن سيولًا غير مسبوقة لم تشهدها المديرية منذ عقود ماضية أحدثت أضرارًا كبيرة في العديد من القطاعات منها تدمير شبكات الطرق الداخلية والخارجية وعزل المديرية عن المديريات المجاورة وتعطلت حركة المواصلات بشكل كامل.

كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي معادن بجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير مشاريع مياه الشرب ومنازل المواطنين وشبكة الإمدادات المائية.

وناشد الجعفري قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة والمنظمات المانحة للتدخل العاجل لإصلاح الطرق والمنشآت المتضررة ومساعدة السكان والمزارعين في مواجهة آثار الكارثة التي شهدتها المديرية.

وقال مستشار محافظ لحج لقطاع المياه فيدل محمد عثمان في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إن آبار مياه الشرب تتعرض حاليًا لتهديد مباشر نتيجة تدفق مياه السيول أدت في بعض المناطق إلى جرف تلك الآبار بالمديرية، مشيرًا إلى أن موسم السيول لهذا العام أحدث أضرارًا كبيرة في البنية التحتية في المديرية منها آبار المياه المعتمد على منظومة الطاقة الشمسية وهو ما يتطلب تدخل عاجل لحماية آبار مياه الشرب.

وأوضح المستشار فيدل، إن إمكانيات السلطة المحلية في المحافظة والمديرية شحيحة لمجابهة حجم جميع الأضرار، مما يتطلب دعم عاجل من وزاراتي المياه والزراعة والمنظمات الدولية والمحلية والإنسانية قبل حدوث كارثة للآبار وتوقف خدمة ضخ مياه الشرب إلى المواطنين في المديرية.