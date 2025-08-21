أول محافظة يمنية تعلن عن أول مديراتها بأنها مناطق منكوبة موسكو توجه بالأمر كافة الشعب بتحميل تطبيق ماكس الروسي لمواجهة وتساب الأمريكي .. تفاصيل التوقف عن السكر يُحدث تغييرات أذهلت أطباء العالم.. تعرف عليها فورا مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم الخميس والقنوات الناقلة لماذا أعلنت الخارجية الامريكية عن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟ ما سرُّ التقارب الاقتصادي بين الصين والهند الآن؟ إدارة برشلونة تفجر غضب هانز فليك زوجة نجم الزمالك والنصر السابق تكشف تفاصيل صادمة حول وفات رزاق أوموتويوسي تحذير عاجل من مصلحة خفر السواحل بسبب اضطرابات في حالة البحر خلال 72 الساعة القادمة توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن
أعلن مدير عام مديرية طور الباحة بمحافظة لحج عفيف الجعفري، أن المديرية أصبحت منطقة منكوبة عقب تدفق السيول الجارفة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة في أودية المديرية وتسببت في أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
وقال الجعفري، إن سيولًا غير مسبوقة لم تشهدها المديرية منذ عقود ماضية أحدثت أضرارًا كبيرة في العديد من القطاعات منها تدمير شبكات الطرق الداخلية والخارجية وعزل المديرية عن المديريات المجاورة وتعطلت حركة المواصلات بشكل كامل.
كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي معادن بجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير مشاريع مياه الشرب ومنازل المواطنين وشبكة الإمدادات المائية.
وناشد الجعفري قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة والمنظمات المانحة للتدخل العاجل لإصلاح الطرق والمنشآت المتضررة ومساعدة السكان والمزارعين في مواجهة آثار الكارثة التي شهدتها المديرية.
وقال مستشار محافظ لحج لقطاع المياه فيدل محمد عثمان في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إن آبار مياه الشرب تتعرض حاليًا لتهديد مباشر نتيجة تدفق مياه السيول أدت في بعض المناطق إلى جرف تلك الآبار بالمديرية، مشيرًا إلى أن موسم السيول لهذا العام أحدث أضرارًا كبيرة في البنية التحتية في المديرية منها آبار المياه المعتمد على منظومة الطاقة الشمسية وهو ما يتطلب تدخل عاجل لحماية آبار مياه الشرب.
وأوضح المستشار فيدل، إن إمكانيات السلطة المحلية في المحافظة والمديرية شحيحة لمجابهة حجم جميع الأضرار، مما يتطلب دعم عاجل من وزاراتي المياه والزراعة والمنظمات الدولية والمحلية والإنسانية قبل حدوث كارثة للآبار وتوقف خدمة ضخ مياه الشرب إلى المواطنين في المديرية.