  مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 168

مواعيد مباريات اليوم الخميس، وأبرزها تصفيات التأهل لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر بخلاف 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز أهمها لقاء مودرن ضد الزمالك.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

ميتلاند + كوبس (7.30 مساءا)

بران + لارنكا (8 مساءا)

مالمو + سيجما أولموك (8 مساءا)

مكابي + دينامو كييف (9 مساءا)

باناثينايكوس + سامسونسبور(9 مساءا)

زرينسكي موستار + أوتريخت (9 مساءا)

زرينيسكي + موستار (9 مساءا)

أوتريخت + أوتريخت (9 مساءا)

سيلوفان براتيسلافا + يونج بويز ( 9.15 مساءا)

ليك بوزنان + جينك (9.30 مساءا)

أبردين + ستياوا بوخارست (9.45)

رايكا + باوك سالونيكا (9.45)

لينكولين ريد أمبس + سبورتينج براجا (10 مساءا)

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

روزنبورج + ماينز (7 مساءا)

جيور + رابيد فيينا (8 مساءا)

كريستا سانت أندرا + أومونيا نيقوسيا (8مساءا)

هامرون سبارتانز + ريجاس فوتبولا سكولا (8مساءا)

هاكين + سي إف آر كلوج (8.30 مساءا)

باشاك شهير + يونيفيرسيتاتيا كرايوفا (8.45 مساءا)

دريتا + ديفيردانج (9 مساءا)

أندرلخت + أيك أثينا (9 مساءا)

أول ليبليانا + إف سي نوح (9 مساءا)

شاختار دونيتسك + سيرفيت (9 مساءا)

برايدابليك + فيرتوس أكوفيفا (9 مساءا)

بوليسيا زيتومير + فيورنتينا (9 مساءا)

نيمان جرودنو + رايو فاليكانو (9 مساءا)

ليفيسكي صوفيا + أي زد ألكمار (9 مساءا)

سبارتا براج + آر إف إس (9 مساءا)

ستراسبورج + بروندبي آي إف (9 مساءا)

لوزان + بيشكتاش (9.15 مساءا)

ياجييلونيا بياليوستوك + دينامو تيرانا (10 مساءا)

شيلبورن + ليتفيلد (10 مساءا)

كريستال بالاس + فريدريكستاد (10 مساءا)

راكوف + أردا كاردزالي (10 مساءا)

هايبيرنيان + ليجيا فارسزاوا (10 مساءا)

سانتا كلارا + شامروك (10 مساءا)

الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب + حرس الحدود (6 مساءا) – اون سبورت 2

مودرن سبورت + الزمالك (9 مساءا) – أون سبورت 1

سموحة + زد (9مساءا) – أون سبورت 2