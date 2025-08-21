موسكو توجه بالأمر كافة الشعب بتحميل تطبيق ماكس الروسي لمواجهة وتساب الأمريكي .. تفاصيل التوقف عن السكر يُحدث تغييرات أذهلت أطباء العالم.. تعرف عليها فورا مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم الخميس والقنوات الناقلة لماذا أعلنت الخارجية الامريكية عن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟ ما سرُّ التقارب الاقتصادي بين الصين والهند الآن؟ إدارة برشلونة تفجر غضب هانز فليك زوجة نجم الزمالك والنصر السابق تكشف تفاصيل صادمة حول وفات رزاق أوموتويوسي تحذير عاجل من مصلحة خفر السواحل بسبب اضطرابات في حالة البحر خلال 72 الساعة القادمة توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن بعد تلويح الحوثيين بـإنهاء عمله.. المبعوث الأممي يجري تحركات جديدة ويحط رحاله في الرياض
مواعيد مباريات اليوم الخميس، وأبرزها تصفيات التأهل لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر بخلاف 3 مواجهات في الدوري المصري الممتاز أهمها لقاء مودرن ضد الزمالك.
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
ميتلاند + كوبس (7.30 مساءا)
بران + لارنكا (8 مساءا)
مالمو + سيجما أولموك (8 مساءا)
مكابي + دينامو كييف (9 مساءا)
باناثينايكوس + سامسونسبور(9 مساءا)
زرينسكي موستار + أوتريخت (9 مساءا)
زرينيسكي + موستار (9 مساءا)
أوتريخت + أوتريخت (9 مساءا)
سيلوفان براتيسلافا + يونج بويز ( 9.15 مساءا)
ليك بوزنان + جينك (9.30 مساءا)
أبردين + ستياوا بوخارست (9.45)
رايكا + باوك سالونيكا (9.45)
لينكولين ريد أمبس + سبورتينج براجا (10 مساءا)
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
روزنبورج + ماينز (7 مساءا)
جيور + رابيد فيينا (8 مساءا)
كريستا سانت أندرا + أومونيا نيقوسيا (8مساءا)
هامرون سبارتانز + ريجاس فوتبولا سكولا (8مساءا)
هاكين + سي إف آر كلوج (8.30 مساءا)
باشاك شهير + يونيفيرسيتاتيا كرايوفا (8.45 مساءا)
دريتا + ديفيردانج (9 مساءا)
أندرلخت + أيك أثينا (9 مساءا)
أول ليبليانا + إف سي نوح (9 مساءا)
شاختار دونيتسك + سيرفيت (9 مساءا)
برايدابليك + فيرتوس أكوفيفا (9 مساءا)
بوليسيا زيتومير + فيورنتينا (9 مساءا)
نيمان جرودنو + رايو فاليكانو (9 مساءا)
ليفيسكي صوفيا + أي زد ألكمار (9 مساءا)
سبارتا براج + آر إف إس (9 مساءا)
ستراسبورج + بروندبي آي إف (9 مساءا)
لوزان + بيشكتاش (9.15 مساءا)
ياجييلونيا بياليوستوك + دينامو تيرانا (10 مساءا)
شيلبورن + ليتفيلد (10 مساءا)
كريستال بالاس + فريدريكستاد (10 مساءا)
راكوف + أردا كاردزالي (10 مساءا)
هايبيرنيان + ليجيا فارسزاوا (10 مساءا)
سانتا كلارا + شامروك (10 مساءا)
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب + حرس الحدود (6 مساءا) – اون سبورت 2
مودرن سبورت + الزمالك (9 مساءا) – أون سبورت 1
سموحة + زد (9مساءا) – أون سبورت 2