لماذا أعلنت الخارجية الامريكية عن عقوبات جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية؟

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع حزيران/يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي شباط/فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل “تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.

وتشعر الولايات المتحدة بالإهانة إثر إجراءات طاولت جنودا أمريكيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأمريكية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

ورحب نتنياهو الأربعاء بالقرار، معتبرا أنه “فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل … من أجل الحقيقة والعدالة”.