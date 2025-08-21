إدارة برشلونة تفجر غضب هانز فليك

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 206

فجرت إدارة نادي برشلونة الإسباني غضب المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني بسبب أزمات تسجيل اللاعبين في قائمة الفريق.

وأعلن فليك غضبه في تصريحات لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يتفهم وضع النادي، لكنه لم يكن سعيدًا إطلاقًا بموضوع تسجيل اللاعبين.

وعقد المدرب الألماني اجتماعًا مع المدير الرياضي البرتغالي ديكو للحصول على توضيح بشأن أزمة تسجيل أسماء اللاعبين في قائمة الفريق والإسراع في هذه الأمور الإدارية ليتمكن من الاعتماد على جميع اللاعبين هذا الأسبوع.

ويخشى فليك تأجيل قيد بعض لاعبيه إلى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، لتحديد بعض الأسماء التي ترحل عن الفريق والتمكن من تسجيل لاعبين آخرين.

وطلب المدرب الألماني قيد جيرارد مارتن مدافع الفريق بعد رحيل إينيغو مارتينيز إلى النصر، ولكن برشلونة يسعى لإنهاء عقد لاعبه أوريول روميو من أجل تسجيل مارتن.

ولم يتوصل برشلونة حتى الآن إلى اتفاق بشأن فسخ عقد روميو، ومن المتوقع عقد اجتماع أخير غدًا الجمعة، للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن هذا الأمر.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن مفاجأة حول احتمالية عدم السماح لبرشلونة بقيد مارتن حال فسخ عقد روميو، خاصة أن المال المتوفر قد لا يكون كافياً وهي نقطة فجرت غضب فليك الذي أكد صراحة لمسؤولي برشلونة أن موضوع تسجيل اللاعبين يولّد أيضًا توترًا كان يمكن تجنبه داخل غرفة الملابس.

وعاش الفريق موقفًا حرجاً في شهر يناير الماضي، مع قضية تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، حيث طلب فليك من الرئيس خوان لابورتا أن ينزل إلى غرفة الملابس ليشرح أسباب عملية "إلغاء التسجيل" الشهيرة، ويؤكد للاعبين أنهم سيتمكنون من اللعب حتى نهاية الموسم.

نقطة أخرى مثيرة للجدل تتعليق بقيد اللاعب مارك بيرنال وتجديد عقده بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، خاصة أنه يحصل على راتب أقل بكثير من باقي زملائه بالفريق الأول ولكن الأمور المالية لا تسعف برشلونة لإنجاز هذا الملف الذي طلب فليك حسمه.

ديكو يبذل كل ما بوسعه لتسريع الإجراءات، وقد نجح بالفعل في توفير أموال في سوق الانتقالات وتمكن من قيد الثنائي ماركوس راشفورد والحارس خوان غارسيا وراشفورد.

النادي مقتنع بأنه بمجرد التوصل لاتفاق بشأن اللاعبين الراحلين، سيتم حل كل هذه القضايا، ولا يزال أمامهم عشرة أيام لتحقيق ذلك.