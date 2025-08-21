زوجة نجم الزمالك والنصر السابق تكشف تفاصيل صادمة حول وفات رزاق أوموتويوسي

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

فجرت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي، نجم الزمالك المصري والنصر السعودي السابق، بعض التفاصيل الخاصة بوفاة الأخير.

وفارق رزاق الحياة أمس الأول الثلاثاء، عن عمر يناهز 39 عاماً في خبر صادم ترك ردود فعل واسعة، خاصة أن اللاعب البنيني دافع عن ألوان عدة أندية خلال رحلته الكروية على رأسها النصر السعودي موسم 2008 – 2009 بجانب الزمالك المصري في الفترة بين 2011 إلى 2014.

ولعب أيضاً رزاق بقميص أولمبيك أسفي والنادي القنيطري في الدوري المغربي بخلاف تجربته مع ميتز الفرنسي وعدة أندية في بنين وغانا.

وتحدثت زوجة رزاق لوسائل إعلام محلية حول كواليس الأيام الأخيرة للنجم البنيني قبل رحيله، مؤكدة أن الأخير عانى من الاكتئاب بسبب الإفلاس والمشاكل المالية التي تعرض لها.

وأكدت أن رزاق تلقى صدمة قوية بوفاة شقيقته يوم 1 أغسطس الجاري، ودخل في حالة نفسية سيئة للغاية، كما أنه تعرض لوعكة صحية شديدة واستدعى الممرضة إلى منزله للعلاج.*

وأوضحت أن الأخير تعرض لنوبة تشنجات مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى خاص مجاور لمنزله، ولكن التشنجات عادت مرة أخرى بعد توقفها، كما أنه "عض لسانه" ما أدى إلى إصابته بمتاعب صحية والخضوع لجراحة لتقطيب اللسان.