تحذير عاجل من مصلحة خفر السواحل بسبب اضطرابات في حالة البحر خلال 72 الساعة القادمة

حذرت مصلحة خفر السواحل بكافة قطاعاتها ( قطاع خليج عدن - قطاع البحر العربي - قطاع البحر الأحمر ) جميع الصيادين، ومرتادي السواحل، والعبارات والزعائم، بعدم الخروج للبحر، وتعليق الحركة البحرية خلال 72 الساعة القادمة ، وذلك بسبب الاضطراب الشديد في حالة البحر جراء اشتداد الرياح الموسمية المصحوبة بأمطار غزيرة.
وأوضحت المصلحة، أن هذا التحذير والتنويه جاء استنادًا إلى التحذيرات الصادرة عن نشرة الأرصاد الجوية بشأن منخفض جوي وحالة جوية غير مستقرة تشمل رياحًا عاتية، وأمواجًا هائجة..مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الصيادين والمسافرين ومرتادي السواحل.
ودعت مصلحة خفر السواحل رؤوساء جمعيات الصيادين و الصيادين، والناقلين البحريين، إلى الالتزام بالتعليمات، وتجنب الإبحار خلال هذه الفترة..مشددةً على أهمية رفع مستوى الجاهزية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للسلامة حتى انتهاء الحالة الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وحددت المصلحة، أرقام التواصل لعمليات خفر السواحل كالتالي:
- عمليات رئاسة مصلحة خفر السواحل: 02203491
- عمليات قطاع البحر الأحمر: 772671011
- عمليات قطاع خليج عدن: 02247200 / 02244391
- عمليات الأمن البحري: 201899
- عمليات التشكيل البحري: 02202588
- عمليات قطاع البحر العربي:
- فرع شبوة: 782531996
- فرع سقطرى: 775383847
- فرع المهرة: 781305654