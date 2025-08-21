توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.

وأكد آل جابر في تصريح عبر منصة "إكس" دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تعزيز التهدئة، والتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وأمس قال غروندبرغ، أنه أكد لسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع باليمن.