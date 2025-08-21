مصلحة خفر السواحل تحذر من اضطرابات في حالة البحر خلال 72 الساعة القادمة وتنشر أرقام للتواصل توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن بعد تلويح الحوثيين بـإنهاء عمله.. المبعوث الأممي يجري تحركات جديدة ويحط رحاله في الرياض وزير الدفاع يزور الفرقة الثانية- قوات درع الوطن المرابطة في الوديعة بحضرموت ويشدد على الإعداد والتدريب وضرورة التنسيق بين التشكيلات العسكرية استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء جريمة في بعدان.. مواطن يقتل والده الشيخ وابن عمه رميًا بالرصاص صفقة بين مصر وإسرائيل وصفها الإعلام العبري بالمعجزة موعد أول مباراة لمنتخب اليمن في بطولة كأس الخليج للشباب اليمن بالمركز الأول عالميًا في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم عبوة ناسفة أودت بحياة مدير شرطة التعزية في شارع جمال وسط مدينة تعز
التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والبحر الأحمر.
وأكد آل جابر في تصريح عبر منصة "إكس" دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تعزيز التهدئة، والتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
وأمس قال غروندبرغ، أنه أكد لسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع باليمن.