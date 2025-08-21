وزير الدفاع يزور الفرقة الثانية- قوات درع الوطن المرابطة في الوديعة بحضرموت ويشدد على الإعداد والتدريب وضرورة التنسيق بين التشكيلات العسكرية

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- حضرموت

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، على ضرورة التنسيق والتجانس وتوحيد الجهود بين مختلف التشكيلات العسكرية في القوات المسلحة..مشدداً على مزيد من الاعداد والتدريب وتنمية قدرات ومهارات منتسبيها للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

جاء ذلك في زيارة اليوم الخميس الى حضرموت، اطلع خلالها، على اوضاع منتسبي الفرقة الثانية لقوات درع الوطن في منطقة الوديعة، وجهود التدريب ومستوى الانضباط والجاهزية.

وقال وزير الدفاع "ان الشعب اليمني يعول على قواته المسلحة بمختلف تشكيلاتها لاستعادة دولته، والقضاء على مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، التي عاثت في الارض فساداً وتخريباً واجراما"..مؤكداً ان عزيمة وارادة الابطال في ميادين التدريب ومواقع العزة والشرف يمثل الرافعة الاساسية للنصر.

وذكر وزير الدفاع، بالتضحيات الجسيمة التي قدمتها القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن واستقراره..مؤكداً المضي على درب الشهداء الابرار لتحرير الوطن من المليشيات الحوثية الارهابية.. مثمناً الموقف الأصيل والدعم اللامحدود للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لليمن وقواته المسلحة.

ونقل وزير الدفاع لمنتسبي قوات درع الوطن، تحيات القيادة السياسية واعضاء مجلس الرئاسة والحكومة.