استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس، بتاريخ 21/08/2025:

عدن

شراء الدولار              1620

بيع الدولار                 1676

شراء السعودي             425

بيع السعودي               428

صنعاء

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

