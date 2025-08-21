استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس، بتاريخ 21/08/2025:

عدن

شراء الدولار 1620

بيع الدولار 1676

شراء السعودي 425

بيع السعودي 428

صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30