استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس، بتاريخ 21/08/2025:
عدن
شراء الدولار 1620
بيع الدولار 1676
شراء السعودي 425
بيع السعودي 428
صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30