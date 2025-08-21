توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن بعد تلويح الحوثيين بـإنهاء عمله.. المبعوث الأممي يجري تحركات جديدة ويحط رحاله في الرياض وزير الدفاع يزور الفرقة الثانية- قوات درع الوطن المرابطة في الوديعة بحضرموت ويشدد على الإعداد والتدريب وضرورة التنسيق بين التشكيلات العسكرية استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء جريمة في بعدان.. مواطن يقتل والده الشيخ وابن عمه رميًا بالرصاص صفقة بين مصر وإسرائيل وصفها الإعلام العبري بالمعجزة موعد أول مباراة لمنتخب اليمن في بطولة كأس الخليج للشباب اليمن بالمركز الأول عالميًا في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم عبوة ناسفة أودت بحياة مدير شرطة التعزية في شارع جمال وسط مدينة تعز للرجال فقط مهم وفعال - إليك أفضل الفيتامينات للبروستاتا
ارتكب مواطن، جريمة قتل بحق والده وابن عمه، أمس الأربعاء، في مديرية بعدان شرقي محافظة إب وسط اليمن.
حيث أقدم المدعو ''عبدالرحمن شملان" على قتل والده بالرصاص، الداعية شملان قايد العواضي، وابن عمه الشاب، أسامة محمد قايد العواضي، من أبناء قرية "مودن" بعزلة حيسان في بعدان.
ولم تعرف دوافع الجريمة، لكن مصادر محلية في القرية أشارت إلى أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة.