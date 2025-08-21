آخر الاخبار

توافق سعودي أممي بشأن التوصل إلى حل سياسي في اليمن بعد تلويح الحوثيين بـإنهاء عمله.. المبعوث الأممي يجري تحركات جديدة ويحط رحاله في الرياض وزير الدفاع يزور الفرقة الثانية- قوات درع الوطن المرابطة في الوديعة بحضرموت ويشدد على الإعداد والتدريب وضرورة التنسيق بين التشكيلات العسكرية استقرار أسعار الصرف في عدن وصنعاء جريمة في بعدان.. مواطن يقتل والده الشيخ وابن عمه رميًا بالرصاص

جريمة في بعدان.. مواطن يقتل والده الشيخ وابن عمه رميًا بالرصاص

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- إب


صور الضحايا

ارتكب مواطن، جريمة قتل بحق والده وابن عمه، أمس الأربعاء، في مديرية بعدان شرقي محافظة إب وسط اليمن.

حيث أقدم المدعو ''عبدالرحمن شملان" على قتل والده بالرصاص، الداعية شملان قايد العواضي، وابن عمه الشاب، أسامة محمد قايد العواضي، من أبناء قرية "مودن" بعزلة حيسان في بعدان.

 ولم تعرف دوافع الجريمة، لكن مصادر محلية في القرية أشارت إلى أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة.

