جريمة في بعدان.. مواطن يقتل والده الشيخ وابن عمه رميًا بالرصاص

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- إب

ارتكب مواطن، جريمة قتل بحق والده وابن عمه، أمس الأربعاء، في مديرية بعدان شرقي محافظة إب وسط اليمن.

حيث أقدم المدعو ''عبدالرحمن شملان" على قتل والده بالرصاص، الداعية شملان قايد العواضي، وابن عمه الشاب، أسامة محمد قايد العواضي، من أبناء قرية "مودن" بعزلة حيسان في بعدان.

ولم تعرف دوافع الجريمة، لكن مصادر محلية في القرية أشارت إلى أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة.