صفقة بين مصر وإسرائيل وصفها الإعلام العبري بالمعجزة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها أن صفقة الغاز الكبرى مع مصر أنعشت اقتصاد إسرائيل لسنوات وفتحت الباب أمام المزيد من شركات الطاقة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن عملية تصدير الغاز من حقل ليفياثان للغاز تصدرت عناوين الصحف عقب صفقة ضخمة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضحت أن هذه الصفقة بمثابة "معجزة" للاقتصاد الإسرائيلي فمنذ عقد مضى، كانت إمكانية التنقيب عن الغاز في المياه الإسرائيلية موضع تساؤل بعد خطة الغاز، لكن إصرار يوفال شتاينتس، وزير الطاقة آنذاك، جعل الصفقة ممكنة.
ويملك هذا الخزان شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة (40%)، وشركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية التابعة لديليك والمملوكة لإسحاق تشوفا (45%)، وشركة ريشيو بين عائلتي لانداو وروتليف (15%).
ويعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للطاقة في إسرائيل، حيث يُستخدم في إنتاج 70% من الكهرباء.
واكتشف خزان الغاز، الواقع على بعد حوالي 110 كيلومترات غرب حيفا، عام 2010 باحتياطيات تبلغ 604 مليارات متر مكعب (مليار متر مكعب)، وتُقدر كمية الغاز المباع من بئر ليفياثان إلى مصر والأردن والمصانع المحلية بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا.